Pillada histórica de Jorge Javier Vázquez a Lydia Lozano: “¡Estás mintiendo! ¡No te metas en ese jardín!”

Para competir contra ‘Pasapalabra’ en A3, ‘Sálvame’ ha vuelto a echar mano del acoso a Lydia Lozano como recurso para hacer audiencia. El martes 19 de mayo de 2020, la colaboradora decidió no ir a trabajar pero al día siguiente regresó aunque Jorge Javier Vázquez la humilló en directo. Otra vez.

El lunes 18 de mayo de 2020, Antena3 estrenaba en su horario habitual (a partir de las 20. 00 horas) lo nuevo de ‘Pasapalabra’. Para dinamitar a la competencia, ‘Sálvame’ anunció que ese día, a esa hora, iba a dar una información ‘bomba’, algo que, prometían, iba a hacer historia de la televisión. Al final fue todo papel mojado. Una estafa.

Para cebar la supuesta ‘bomba’ informativa, el programa fue dando pistas. Se supo que se había decido ‘desenterrar’ información sobre famosos que había sido escondida durante años.

Un personaje misterioso cubierto con una máscara, cargando con un baúl que contenía esa información secreta, entró en el plató. ¿Quién era? Kiko Hernández, quien desde el comienzo del Estado de Alarma había estado encerrado en su casa junto a sus hijas.

Hernández había vuelto a ‘Sálvame’ con la misión de desterrar los secretos más oscuros de la redacción, aquellas informaciones que, por miedo a las demandas, nunca salieron a la luz.

Se anunciaron cuatro’secretos’. Unas fotos muy comprometidas de un hombre casado muy famoso en compañía de otra mujer; un vídeo muy comprometido de un miembro de la familia real: una conersación también polémica de uno de los colaboradores y un personaje famoso y, el único d elos ‘secretos’ que podían usar (el resto es demasiado sensible a las demandas): un polígrafo secreto que se realizó en 2005 a Lydia Lozano en el que se le interrogó sobre el Caso de Ylenia Carrisi. Quince años después, en Sálvame’ estaban dispuestos a hacer públicos los resultados de esa prueba.

Al saber de lo que se trataba, Lydia hizo el amago de irse del plató llorando.

Si eso se emite me voy . Yo hice ese polígrafo firmando que nunca saldría. Lo hice a puerta cerrada. Yo me voy de aquí si eso se emite.

¿Por qué se sometió Lozano a la prueba del polígrafo para no ser emitida? Para que, según aclararon, la cadena descubriera si Lydia mentía o no sobre el caso de ’Ylenia Carrisi ( la periodista dijo entonces que la hija desaparecida de Romina y Albano estaba vida, algo que era mentira).

El martes 19 de mayo de 2020, le tocó presentar el programa a Kiko Hernández quien parecía estar disfrutando cuando comunicó a la audiencia que Lydia Lozano había rechazado acudir ese día al programa:

El miércoles 20 de mayo de 2020, Lydia Lozano regresó de manera surrealista a ‘Sálvame’. Desde la redacción del programa, la periodista hizo una conexión con el plató para hablar con Jorge Javier.

El presentador quiso saber si realmente estaba pensando en abandonar el programa, por su ausencia del día anterior, a lo que Lydia Lozano respondió:

Ayer no fui a trabajar porque tenía el día libre. A las nueve y media me dijeron que estuviera prevenida… pasé una noche fatal. Me escribió todo el mundo, me llamó todo el mundo… y me vuelven a sacar el tema.