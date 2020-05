Bronca sin precedentes minutos antes de empezar ‘Sálvame’ entre María Patiño y Antonio Montero

Antonio Montero, el que dice ser un ‘santo’, paladín de la moral y la profesionalidad en ‘Sálvame’, se ha convertido en uno de los colaboradores más odiados entre sus compañeros. El 21 de mayo de 2020, el periodista se quedó sin su única amiga en el programa de Telecinco: María Patiño.

El día anterior, Lydia Lozano había soltado una bomba: Hace 15 años, cuando saltó el ‘caso de Ylenia Carrisi’ (cuando la periodista se inventó que la hija de Romina y Albano seguía viva), Antonio Montero se había ofrecido para ir a medias con ella en la investigación.

Montero lo negó todo y al día siguiente, el jueves 21 de 2020, se sentó en el plató para seguir debatiendo sobre ello. Lo que nadie se esperaba fue lo que ocurrió minutos antes de arrancar el directo.

Cuando empezó el programa, la presentadora, Carlota Corredera informó que había asistido a una bronca enorme entre María Patiño y Antonio Montero, pelea en la que la colaboradora había asegurado que Montero era “la peor persona con la que había trabajado en su vida.

A partir de ahí fue un caos. Patiño comenzó diciendo que:

Le he descubierto en una mentira y me he dado cuenta del tipo de persona que es. La gente puede que sepa quién soy yo, para lo bueno y para lo malo, el problema es que no se sabe quién es Antonio Montero

La razón de la pelea no estaba del todo clara pero se podría traducir en que, días antes, Montero había asegurado que tanto María como Gema López pactaban con la prensa posados con él.

Él dio a entender que estaba pactando con la prensa. Cuando termina le digo que le ha explicado mal y que debería hablar con Gema. Lo juro por mi vida. Me voy a mi casa con normalidad. Me olvido del tema, llego por ahí y me encuentro a Antonio Montero que le dice a Gema ‘que va tía, el problema es que Patiño no me dejó hablar’

En lugar de asumir que se explicó mal, lo que hace de manera cínica es responsabilizar a Maria Patiño. Y no soporto a la gente cobarde y ese es Antonio Montero.

Estoy hasta las narices de este señor. ¡Hasta las narices! Me hace sufrir porque le tenía cariño. Ojalá nunca se lo habría tenido. Nunca he contado nada de él porque le quería. Él tiene una serie de celos y de movidas… Es un sinvergüenza.

Pensaba que era mucho más honesto. No es la primera vez y ya está bien.