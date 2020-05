Surrealista regreso de ‘OT 2020’: Una rencorosa Noemí Galera se venga de Roberto Leal por irse a Antena3

El miércoles 20 de mayo de 2020, ‘Operación Triunfo 2020’ regresó a La1 de TVE tras el parón de dos meses por culpa de la crisis del coronavirus. Con cuatro galas, la pública se despide así el programa (quizá para siempre) y de su presentador, Roberto Leal, que ya lleva una semana triunfando frente a ‘Pasapalabra’ en Antena3. A propósito de esto, parece que en ‘OT’, la marcha de Leal a la competencia no ha sentado del todo bien, o por lo menos es lo que parece, tras la pullita que le dedicó en directo Noemí Galera. Eso sí, elegante, con mala leche pero elegante.

Con el plató lleno de plantas y con público virtual viendo la gala desde sus casas. Así regresó ‘OT2020’ tras cancelar, a finales de marzo, las grabaciones por culpa del Estado de Alarma.

En realidad, la vuelta del formato demostró una gran creatividad televisiva, el hacerlo lo mejor que se puede con los recursos más limitados, sin perder un ápice de magia o de sentido del espectáculo. Problema: que el programa, ya desde el arranque de esta edición, no interesa demasiado más allá de a su público fiel y de nicho. De hecho, la gala de regreso anotó, el miércoles 20 de mayo, un 11,1% de cuota de pantalla. No está mal para la pública pero puede que no sea suficiente, sobretodo de cara a una renovación.

El zasca de Noemí Galera a Roberto Leal

Otra ‘novedad’ es que Roberto Leal ya no estará al frente de las galas de ‘OT’. Como es bien sabido, el presnetador firmó con A· hace unos meses para hacerse cargo de ‘Pasapalabra’ (programa que ya está triunfando por las tardes) pero, desde el principio, dejó claro que volvería a ‘OT2020’ para despedir el show durante sus últimas galas.

Y este hecho provocó, el martes 20 de mayo, uno de los momentos más tensos y divertidos de la noche. En la primera conexión entre el plató y la Academia, Roberto Leal charló con Noemí Galera, quien no dudó en lanzarle una pullita sobre su nueva andadura profesional en Atresmedia.

Le preguntó el sevillano a la directora de la academia cómo había llevado el confinamiento, mostrando su sorpresa de haber visto a Galera con un ukelele en un vídeo que han proyectado.

Tú que decías que no entendías un ukelele en un casting y te he visto ahí con uno

Noemí, sin cortarse un pelo, le contestó:

Una mala tarde la tiene cualquiera… Yo es que veo un ukelele y ¡pasapalabra!

Leal se rió y dijo:

Uy, uy… Qué bien traído, si es que mi Noe está en todo.

