Se destapa la gran mentira de ‘Operación Triunfo 2020’ y Noemí Galera explota como nunca: ¿Este es el adiós definitivo del concurso?

Audiencia mediocres, cientos de polémicas, casting fallido, el parón por culpa del Estado de Alarma… Los problemas de ‘OT 2020’ son interminables y ahora han surgido dos más. Por un lado, Noemí Galera se ha enfadado como nunca con una de las concursantes. Por otro, las redes han descubierto que desde el programa nos han tomado el pelo: ¿Cómo?

No debería haber ‘OT 2021’. Ni si quiera ‘OT 2022’. Si TVE quiere recuperar el formato, tendría dejarlo reposar bastante tiempo. Y es que la actual edición (pandemias aparte) ha demostrado que, a pesar del fenómeno fan y del apoyo en redes, el programa no ha sido más que un desastre en audiencias y en calidad. Todo ha fallado este año.

Tras el parón de dos meses, los concursantes que quedaban regresaron a la academia para finiquitar, en cuatro galas, el concurso. Nos vendieron una imagen idílica de los talents abrazándose por primera vez dentro de la academia, llorando y emocionados pero había ‘truco’.

Tal y como recoge Ecoteuve, los fans del programa no han dejado pasar por alto una conversación en el comedor de la Academia en la que los participantes del talent musical confesaban que esa no era la primera vez que se veían tras el parón.

Eva fue la primera en descubrir el pastel al preguntar a sus compañeros cómo se sintieron al verse por primera vez tras la cuarentena, a lo que Maialen respondió:

A lo que su compañera respondió:

Favio, por su parte, confesó que:

Yo me bajé del tren y vi a Samantha, yo estaba en el vagón 8 y ella en el 9.

Es decir, engañaron a la audiencia al mostrarse emocionados ante las cámaras por volverse a encontrar cuando ya se habían visto.

Más fuerte y agresivo fue el enfado que protagonizó Noemí Galera el 25 de mayo de 2020 . Todo comenzó después de que Samantha se viniera abajo en la clase grupal de Interpretación con Iván Labanda, donde llegó a decir que no quiere estar en el programa porque la canción que le había tocado no le gustaba.

¡No soy capaz, no soy capaz! ¡No quiero estar aquí, no estoy a gusto, me quiero ir!