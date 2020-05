¡Máxima tensión!: Chelo García Cortés explota contra su mujer durante una vídeollamada a ‘Sálvame’

Lo que se vivió el 25 de mayo de 2020 con Chelo García Cortés en ‘Sálvame’ fue absolutamente surrealista. La colaboradora estaba realizando una vídeollamada en directo con el programa cuando su mujer, Marta, se metió en plano para defender el honor de su amada. El resultado fue tan tenso como bochornoso.

Lo de las vídeollamadas en directo durante la cuarentena está dando muchísimo más juego de lo que se pensaba en los programas de televisión, empezando por el ya mítico ‘Merlos Place’ a la pillada del marido de Carmen Borrego paseando por su lado mientras que ella aseguraba que estaba aislada en su habitación por culpa del coronavirus.

A todos estos ‘descuidos’ hay que añadirle uno más, el de Chelo García Cortés el 25 de mayo de 2020 , aunque en este caso, fue algo mucho más pretendido y costumbrista.

Pero vayamos por partes. El sábado 23 de mayo de 2020, varios colaboradores se sometieron a un multi Polideluxe para contestar preguntas sobre el nuevo ‘enemigo’ de ‘Sálvame’, Antonio Montero.

Ahora se cuestiona si Montero es o no un buen compañero y una de las preguntas que se les hizo a los tertulianos era si considerabn al periodista “buena o mala persona”. Lo raro es que , Jorge Javier Vázquez, destapó en directo que Chelo García Cortés (supuesta amiga de Montero desde hace décadas) había pedido específicamente que le hicieran esa pregunta. Esta revelación provocó que Kiko Matamoros la llamara “hiena, cobarde, profanadora de tumbas o vende humos«. Chelo, acorralada, se fue del plató.

Dos días después, el lunes 25 de mayo de 2020, Chelo hizo una vídeo llamada desde su casa para comentar cómo se sentía tras la polémica:

Voy llevándolo mejor, pero me lleve un sofoco. A mí me pareció una exageración lo que ocurrió, no me merezco los adjetivos que me dedicaste. En la última pregunta no pude más y me fui. Estaba dolida e indignada, no entendía ese ataque continuo tuyo