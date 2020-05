Así es la nueva casa de Terelu Campos: paga 2.500 euros al mes y sigue diciendo que “no vive por encima de sus posibilidades”

Terelu Campos por fin ha podido vender su lujosísimo ático y ha conseguido mudarse a un nuevo apartamento. Se suponía que la hija de María Teresa Campos ya no podía afrontar el ritmo de vida que llevaba antes pero su nueva casa le cuesta 2.500 euros al mes en alquiler. Eso sí, ella sigue insistiendo que no vive por encima de sus posibilidades.

Lo de la venta del tríplex de Terelu Campos en Aravaca (Madrid), ha sido la historia interminable. Tras darse cuenta de que el ático era excesivamente grande y caro para ella sola, la periodista quiso venderlo peor le costó. Cuando por fin lo hizo, llegó la pandemia del coronavirus y el estado de Alarma, por lo que no pudo mudarse hasta la semana pasada.

El domingo 24 de mayo de 2020, Terelu Campos habló en su programa ‘Viva la vida’ para dar detalles de su nuevo apartamento, ubicado en el mismo municipio en el que se encontraba su ático y por el que paga la friolera de 2.500 euros al mes.

Al día siguiente, en ‘Sálvame’ se creó un auténtico debate sobre el nuevo hogar de Terelu: ¿Ha vivido por encima de sus posibilidades la hija de María Teresa Campos? ¿Es mucho o poco dinero los 2.500 euros que se va a gastar en el alquiler de su nueva vivienda?

Carlota Corredera interrumpió el programa para leer, con el consentimiento de la propia Terelu, los mensajes que le había mandado para aclarar algunas de las cosas que se estaban diciendo en plató.

Mentira, nunca he dicho que haya vivido por encima de mis posibilidades y sí he dicho que he vivido como me ha dado la gana. Que podía haber ahorrado dinero pero que en su lugar, lo he disfrutado.