Bertín Osborne responde a un periodista que se ha inventado su vida con el mejor zasca de la historia

Bertín Osborne ha vuelto a ser víctima del clickbait. El presentador ha respondido en redes sociales a un artículo en el que se aseguraba que su situación laboral y económica era poco menos que desastrosa. Con educación y con mucha ironía, el cantante ha criticado (y se ha reído) de los medios sensacionalistas.

El 26 de mayo de 2020, Bertín Osborne colgó un vídeo en Instagram que ha provocado mucho revuelo. El presentador de ‘Mi casa es la tuya’ en Telecinco, quiso mandarle un mensaje a un redactor llamado Jordi Barroso quien había escrito un artículo en el portal La Noticia Digital cuyo titular no podía ser más alarmista: Bertín Obsorne no lo consigue:tras quedarse sin programa, recibe otro duro golpe.

Así, el cantante,tras asegurar que él “nunca lee estas web que son normalmente un basurero”, dijo haber leído ese artículo porque se lo habían enviado y que tenía un mensaje directo para su autor:

Dices que me acaban de dar dos palos más después de perder mi programa de televisión. Voy a explicarlo de forma sencillita, para que hasta tú lo puedas entender

Mi programa de televisión es de prime time, de las 22:00 a las 23:00, cuando la televisión es más cara, cuando los programas son más caros, cuando los anuncios son más caros.

No existe ningún programa de prime time que dure el año entero. El 123, programa emblemático español se hacía a temporaditas. La temporada terminaba se iban y volvían a los dos meses o al año siguiente. Supervivientes, que anda por ahí, ahora cuando vuelvan, y si no se ahoga ninguno, terminará también y no es que le quiten el programa a Jorge Javier. Volverán el año que viene otra vez. Los programas del prime time en la televisión de nuestro país paran y terminan, eso es lo que ha pasado con el mío.

Para tu tranquilidad, te diré que ahora, el día 15 de junio empezamos a grabar otra vez. Telecinco nos ha pedido programas para otoño.