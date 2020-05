Lydia Lozano pide a gritos que la echen de ‘Sálvame’: ¿Por qué no se va ella?

El 26 de mayo de 2020, Lydia Lozano tocó fondo. Ante la posibilidad de que en ‘Sçalvame’ se desvelase el nombre de su fuente en el caso de Ylenia Carrisi, la colaboradora tiró la toalla y pidió que la echasen del programa. ¿Por qué aguanta todo eso’

Hacer bullying a una persona para hacer audiencia y que la hagan dice mucho de nosotros como sociedad. Esto es lo que lleva haciendo ‘Sálvame’ desde sus inicios con Lydia Lozano. La machacan, ella llora y el share sube como la espuma. Ahora, para competir contra ‘Pasapalabra’ en A3, los de Telecinco han rescatado el manido ‘caso Ylenia Carrisi’ aquel en el que, hace 15 años ya, Lozano aseguró que la hija de Romina y Albano seguía viva, algo que era, obviamente, mentira.

Nos llevan días prometiendo en programa que nos van a revelar la fuente que por aquel entonces puso a Lydia ‘tras’ la pista de Ylenia pero no dan nombre. Nuevo cebo de ‘Sálvame’ para enganchar a la audiencia y lo peor de todo es que lo consiguen.

A lo largo de la tarde del martes 26 de mayo de 2020, una persona que decía que mantuvo, en 2005, una larga conversación con Lydia sobre la desaparición, le llamó en varias ocasiones dándole pistas de su identidad…

Tras un tiempo, Jorge Javier Vázquez anunciaba que esta persona iba a acudir a plató, apuntaba que traía pruebas documentales… y Lydia terminó por explotar:

No puedo decir el taco, pero me parece una gran p… no me lo merezco. No se ha hecho con ningún periodista

Negándose a participar de la polémica y a que vean la luz nuevos datos, la colaboradora cogió su bolso llorando y anunció su marcha:

¡Me voy a mi casa y si queréis me echáis! Pero no voy a participar de una vuelta al pasado.

Traéis al informador, habláis con quien queráis pero yo no voy a reactivar una demanda