La bilis de Jorge Javier Vázquez contra las manifestaciones de VOX: “El franquismo sigue vivo”

Jorge Javier Vázquez, el mismo que definió ‘Sálvame’ como un programa de “rojos y maricones” se ha echado las manos a la cabeza ante las manifestaciones convocadas por VOX que tuvieron lugar el 23 de mayo de 2020.

En su blog personal de la revista Lecturas, Jorge Javier Vázquez colgó, el jueves 28 de mayo de 2020, un post en el que se quejaba de las manifestaciones y las caravanas en coche que colapsaron varios puntos de España en contra de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez ante la pandemia del coronavirus.

Vázquez, comienza alegando que:

Acto seguido, el presentador de ‘Supervivientes’ se permite darnos una lección de historia:

Madre mía. Sabrán ellos lo que es vivir a las órdenes de un gobierno sanguinario. O de un gobierno que te quita la libertad. Hay políticos que alientan este tipo de manifestaciones. Qué frivolidad. Cuando suceda una desgracia, que tarde o temprano sucederá, esos mismos políticos se llevarán las manos a la cabeza y se preguntarán: “¿Por qué?”.

Las dos Españas más separadas que nunca. Menos mal que con el buen tiempo se apaciguarán los ánimos. Eso es lo que nos salva: el sol y las ganas de cachondeo. Claro que para apuntalar mi teoría no me sirve de mucho recordar que el glorioso alzamiento nacional tuvo lugar un dieciocho de julio. Que ya son ganas de empezar una guerra en pleno verano. Debe ser que por cosas así dicen que España es diferente. Por cierto, entre el ruido de unos coches que contaminan las ciudades –tanto acústica como ambientalmente– me quedo con el sonido de los aplausos de las ocho de la tarde. Llamadme loco pero considero que es mucho más patriótico lo segundo.