Por fin, Jordi González habla de su ‘desaparición’ de Telecinco

Lo de Jordi González en Telecinco sigue siendo muy extraño. El presentador, por fin, ha hablado sobre su extraña despedida de ’SV2020’ y su ‘desaparición’ en redes sociales. Eso sí, sus excusas son un poco vagas.

El domingo 24 de mayo de 2020 fue la última emisión de ‘Conexión Honduras’, el debate dominical de ‘Supervivientes 2020’. Así, el presentador se despidió de una de las ediciones más largas y difíciles del concurso.

Jordi quiso dirigirse personalmente a los jefes de la cadena, empezando por Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset España.

Si no se expresa, la gratitud no vale nada. Quiero dar las gracias de corazón a Paolo, Manolo, Jaime, Paco, Pedro, Alfredo, Ángelo, Cristina por la confianza que han depositado en mí.

En cuanto el presentador dijo estas palabras, en las redes sociales se especuló que González, en realidad se estaba despidiendo de la cadena y puede que sea cierto.

Según pudo conocer en exclusiva FormulaTV, Sonsoles Ónega conducirá un debate especial del reality que Telecinco emitirá en directo y en prime time este domingo 31 de mayo que contará con colaboradores en el estudio. A día de hoy, cadena y productora se encuentran trabajando en los contenidos que vertebrarán este especial ya que todavía no se ha decidido la identidad de los colaboradores o exconcursantes que participarán en este programa y tampoco están completamente cerrados los contenidos que formarán parte de la emisión, es algo en lo que se sigue trabajando a día de hoy.

Ya sabíamos que Ónega iba a presentar los debates de ‘La casa fuerte’, el nuevo reality para el verano en Telecinco. El hecho de que no contaran con Jordi ya era extraño pero que ahora la presentadora se ponga al frente de un debate de ‘Supervivientes’ ya es del todo sospechoso.

Ese mismo miércoles 27 de mayo de 2020, los usuarios de las redes sociales se dieron cuenta de que Jordi González había borrado su cuenta personal de Instagram, que mantenía activa desde hace unos años.

Son muchos los que aseguran que la ha eliminado tras su conflicto con Mediaset, pero lo cierto es que el catalán llevaría varias semanas fuera de sus redes sociales. O puede, entonces, que lleve planeando su salida desde hace tiempo (cosa que es obvia).

Y por fin, el 29 de mayo de 2020, Jordi González habló en exclusiva para el portal Yotele y aclaró el porqué de su ausencia en redes sociales.

No ha pasado nada, simplemente he tenido sobredosis de información durante estos más de 100 días de reality y me apetece desconectar. Para ello, necesito desvincularme de las redes de manera temporal durante mis vacaciones. En septiembre, con la vuelta al trabajo, volveré a conectarme.