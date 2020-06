Sonsoles Ónega se merienda a Jordi González como presentadora en el último debate de ‘Supervivientes 2020’

El 31 de mayo de 2020, Sonsoles Ónega se estrenó en el mundo del reality haciéndose cargo del último debate de ‘Supervivientes 2020’ y sustituyendo, pues, a Jordi González. ¿Qué tal lo hizo la presentadora? Muy bien. Las redes sociales aprobaron con nota su labor, lo que demuestra algo que ya se sabía: Jordi González no cae bien.

El cambio (para bien) de Sonsoles Ónega

Se le notaba nerviosa, sobre todo al principio, pero supo manejar su estado con algo que no todo el mundo tiene: empatía. La Sonsoles önegas que vimos el 31 de mayo de 2020 durante el último debate de ‘SV’ era la misma que vemos todos los días durante la hora Fresh de ‘Ya es mediodía’: divertida, entregada.

Cuando al principio le tocó presentar una mesa del corazón en su programa informativo, se notaba que a Sonsoles mucha gracia no le hacía pero en poco ella se entregó hasta el punto que se le notaba disfrutar tanto hablando de política y sucesos como de los amoríos en ‘GH VIP’.

‘Ya es mediodía’ consiguió estabilizarse en audiencia, gracias a esa dualidad temática (la misma de ‘A.R’) y por ello, Paolo Vasile ha convertido a Ónega en su nueva niña mimada en Mediaset.

Sonsoles sustituye a Jordi González

Fue una sorpresa cuando se anunció que el próximo reality de Telecinco para el verano, ‘La casa fuerte’, iba a ser presentado por Jorge Javier Vázquez en las galas y por Sonsoles Ónega en los debates. Pero más chocante fue el anuncio de que la periodista iba a hacerse cargo del último debate de ‘SV2020’.

Una semana antes, Jorgi González, presentador de los debates de ‘SV2020’ hasta la fecha, se despidió dándole las gracias a sus jefes por la oportunidad recibida (cuando lleva décadas trabajando en Mediaset), lo que disparó las alarmas: ¿Se iba el catalán de Telecinco para siempre?

Jordi borró todas sus redes sociales pero luego, en una entrevista, aseguró que lo había hecho para “desconectar” y que volverá a trabajar en septiembre.

No sabemos si González volverá o no a Mediasret, lo que sí tenemos claro es que Sonsoles Ónega lo ha hecho muy bien. No es que ella sea mejor que él (Jordi tiene mucha experiencia y siempre cumple), el problema es que Ónega cae mejor.

Sonsoles contra Jordi: ¿Quién lo hace mejor?

Como espectador uno puede observar que Jordi González tiene un problema: No le gusta presentar realities. No tiene sentido del humor, siempre resulta desagradable, brusco, pareciera que se cree superior a esa clase de famosos, que lo que el quisiera es estar haciendo debates políticos y ya.

Sonsoles, el domingo 31 de mayo de 2020, demostró que vale para un roto como para un descosido, que se entrega, que es maja, que se conoce a los personajes, que sabe torearles o empatizar con ellos cuando se requiere.

Por ejemplo, cuando Miguel Frigenti llamó “Barbie mapache” a Alba Carrillo y se montó una buena bronca en plató, Ónega hizo lo que tenía que hacer: Dejar que la cosa se encendiera para dar espectáculo pero luego reconducir la tensión con simpatía.

Tan buen trabajo hizo Ónega en el debate, que en Twitter, su nombre fue Trending Topic toda la noche y la gran mayoría de los comentarios fueron positivos.

Pues oye, Sonsoles está presentando muy bien. Una buena prueba de fuego para el reality que viene 👏 #APropositoDeSV — Dolo 😏 (@21Dolo) May 31, 2020

Por fin!! Sale Jordi González entra Sonsoles Ónega #SVGala15 pic.twitter.com/mWvUrq5ewh — sergi (@SergiMalalts) May 28, 2020

Sonsoles me encanta, pero la gala esta siendo un mojon #APropósitoDeSV pic.twitter.com/suas3BpDfK — Comentando Tele5 👄💭 (@ComentT5_) May 31, 2020