Bronca sin precedentes entre Anabel Pantoja y Rafa Mora en ‘Sálvame’: “¡Perro! ¡Imbécil! ¡Payaso!”

Anabel Pantoja, como nuevo saco de boxeo de ‘Sálvame’, ha vuelto a brotar como nunca. Después de la filtración de un vídeo suyo en la que aparecía insultando a su novio, la colaboradora volvió al programa el martes 2 de junio de 2020 y explotó de manera inaudita, en especial contra su compañero Rafa Mora.

Desde el comienzo del programa emitido el 1 de junio de 2020 se anunció que:

Minutos después, el presentador abría el sobre que contenía el secreto y sacaba una memoria USB que contiene un vídeo muy comprometido. “Es heavy”, le advirtió Kiko Hernández a Anabel pero ella, ante los comentarios de sus compañeros, pedía calma:

Por los comentarios del presentador se intuía que se trata de una conversación en la que Anabel no habría hablado en buenos términos de su futuro marido, Omar, es más, le preguntó:

lla lo negó con la boca pequeña pero reconoció que es “malhablada”, que después de una discusión con él se ha podido desahogar con alguien y decir cosas que en realidad no piensa:

Además, dejó claro que para ella Omar ha sido su “salvador”, le tiene muy bien valorado y durante el confinamiento se dio cuenta de que nunca había sido tan feliz:

Me he llevado 60 días conviviendo con él por primera vez, hemos tenido altibajos, era una montaña rusa, no sé si me ha pillado alguien por la calle hablando pero me tenía que desahogar.