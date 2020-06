‘En casa’: La fallida serie de HBO sobre el confinamiento con Leticia Dolera dando lecciones de feminismo (otra vez)

El 3 de mayo de 2020 se estrenó ‘En casa’, la serie española en la que HBO encargó a cinco directores patrios la realización de historias independientes durante el confinamiento. Todo ello rodado por los propios creadores en sus casas y sin medios. Un experimento tan pretencioso como fallido.

La ficción que nazca de la crisis del coronavirus es peligrosa. Sólo sobrevivirán aquellos productos que vayan más allá, los que no sólo se queden en la superficie. Además, para ello hay que ver la historia con perspectiva. Ahora, sinceramente, somos pocos los que queremos ver en la pantalla lo que acabamos de vivir o estamos viviendo. Es demasiado pronto. Precisamente, durante la cuarentena el arte ha sido fundamental como válvula de escape. Eso es lo que necesitamos ahora, evasión. Claro que es necesario que la cultura investigue sobre una situación mundial única, sobre sus causas y sus consecuencias pero hay que hacerlo bien, no aprovecharse del momento (para eso ya están los influencers y youtubers).

En España hemos sido pioneros en eso de sacarla partido narrativo al confinamiento. La primera serie que se rodó era ‘Jo també em quedo a casa’, una comedia de Sergi Cervera que se emitía de lunes a viernes en TV3. Luego, TVE estrenó ‘Diarios de la cuarentena’, sitcom ligerita con actores conocidos grabándose en sus casas e inventando historias. Sin más. Estaba muy mal hecha (obviamente, la escasez de medios es la norma hoy en día) pero podría tener su público.

Es aplaudible que la industria audiovisual se las haya ingeniado para seguir produciendo en pleno estado de alarma, pero las cosas como son: Acepto que, si uno no puede salir de casa, el resultado final sea peor que antes. Directamente no hay equipos. Son todo planos feos, videoconferencias, mal sonido, mala fotografía y falta de maquillaje y vestuario. Vale, para sobrevivir hay que adaptarse pero esa no debería ser la norma.

Entre las miles de cosas que ha demostrado la pandemia es que en el audiovisual, cualquier parte del equipo es importante. No me vale con un actor famoso y una cámara. Eso tiene sus límites.

HBO quiso apuntarse al carro de la ‘nueva normalidad’ y encargó, en marzo, a cinco directores españoles u capítulo de libre temática a cada uno para configurar ‘En Casa’, serie que se estrenó en la plataforma el 3 de junio de 2020. ¿Quiénes fueron los afortunados? Leticia Dolera ( Vida perfecta ), Rodrigo Sorogoyen (El reino), Paula Ortiz (La novia), Carlos Marquès-Marcet (Los días que vendrán) y Elena Martín (Julia Ist).

Vista la serie entera se podría resumir en: ‘Mis idas de olla hipsters’. Así, sin más. A ver, como cualquier antología, es irregular. Hay capítulos mejores que otros pero en general, casi todos son pretenciosos, parten de ideas potentes hasta derrapar hacia lo absurdo.

Por ejemplo, el capítulo dirigido por Sorogoyen y protagonizado por él mismo su pareja, la fantástica actriz Marta Nieto, arranca siendo un interesante cuento kafkiano con tintes de Cortázar o Borges pero no sabe acabar. Al final no deja de ser una historia con tufillo machista excesivamente alargada.

El de Leticia Dolera, sin embargo, no está mal planteado al principio. Es un episodio muy cortito que versa sobre el mismo tema que obsesiona a su creadora: el feminismo. Pero está bien cómo expone el maltrato psicológico desde la distancia. No hace falta tener a tu pareja al lado para que exista terrorismo emocional. El problema es que Dolera, en su empeño de ver a la mujer como todopoderosa, da un giro al género fantástico con un simbolismo tan obvio como infantil.

Y del resto, poco más o menos lo mismo. El que más me ha llamado la atención ha sido, quizá, el de Carlos Marquès-Marcet peor como siempre le pasa a este señor, cuenta muy bien lo cotidiano pero se queda a medias.

No sé, aplaudo el intento y el esfuerzo de estos cinco creadores, de verdad, pero, yo, ahora, no necesito ver esto.