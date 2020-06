Entre el erotismo y el bochorno: Gema López se despelota en su debut como actriz

Zapatero a tus zapatos. Eso es lo que debería haber pensado Gema López en 2006 antes de rodar un cortometraje dirigido por su exmarido Antonio Pardo Sebastián. La cinta nunca se vio en España hasta que el propio director lo ha colgado en YouTube 14 años después. No sabemos si es una venganza contra la colaboradora de ‘Sálvame’ porque al verla actuar, vestida de época y protagonizando escenas tórridas, es inevitable sentir un poco de vergüenza ajena.

Gema López es una de las mejores colaboradoras de ‘Sálvame’, al menos es de las que más noticias lleva. Se supone que es muy respetada en el mundo del corazón. Perfecto. Eso sí, como actriz, por favor, que no lo intente más.

En 2006, la periodista rodó un corto llamado ‘El tercer día’ que dirigió Antonio Pardo Sebastián –ex marido de Gema, de quien se separó en 2018 con una hija en común-.

La trama de ‘El tercer día’ está ambientada en una España medieval, y Gema López interpreta a una dama que se debate entre dos hombres.

Durante los primeros minutos podemos ver a la periodista quedándose en ropa interior y besando apasionadamente a su amante hasta que su ‘marido’ llega y los descubre en plena faena. La damisela (con esa voz tan particular que tiene Gema López), grita y llora para que no corra la sangre. Lo sentimos mucho pero da bastante vergüenza ajena ( y no sólo por la actriz, ojo. El corto no podría estar peor realizado)

Sin embargo, ‘El tercer día’ se estrenó en su momento en distintos festivales del mundo tales como el de Túnez, Estados Unidos o Perú. Eso sí, en España no lo habíamos visto hasta ahora.

Ha sido el propio director el que ha colgado la película en Youtube para el ‘disfrute’ de todos. En realidad, y sabiendo la historia, no sabemos si Antonio Pardo Sebastián ha querido vengarse de su mujer. Y es que las dotes interpretativas de Gema puede que no estén a la altura de las de Sonia Monroy pero casi.