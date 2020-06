El momento más incómodo de ‘Todo es mentira’: Nacho Vidal habla tras ser detenido por un presunto homicidio ritual

El 3 de junio de 20202 saltó la noticia de que el conocido actor de ciner porno, Nacho Vidal, había sido detenido por la muerte del fotógrado José Luia Abad durante un rito chamán. Ese mismo día, el protagonista de tan ins´çolita historia habló para ‘Todo es mentira’ y su testimonio no dejó indiferente a nadie. El caso: Ritos y veneno de sapo El jueves 29 de mayo de 2020, Nacho Vidal, fue detenido junto a un empleado y una familiar suya, por la muerte del prestigioso fotógrafo de moda toledano afincado en Valencia José Luis Abad durante un rito para desintoxicarlo de las drogas mediante la administración de un veneno obtenido del sapo bufo al que denominan la molécula de Dios. Tal y como informó el diario Levante el 3 de junio de 2020, la muerte del fotógrafo se produjo en junio de 2019, en la casa de campo que Nacho Vidal tiene en Enguera, y el equipo de Policía Judicial de Xàtiva ha precisado meses para probar los hechos y detener al actor y a sus supuestos cómplices. Los tres Los tres fueron detenidos el jueves pasado y el viernes, la jueza de Instrucción número 2 de Xàtiva, que dirige la investigación desde sus inicios, les tomó declaración. Tanto Nachjo Vidal como los otros dos imputados han quedado en libertad provisional, bajo la acusación de un presunto delito de homicidio imprudente, a la espera de juicio. La magistrada les retiró a los tres los pasaportes y tienen la obligación de presentarse periódicamente ante la jueza, tal y como informa el mencionado medio. El ex concursante de ‘Supervivientes’, en declaraciones a la Guardia Civil, asegura que sometido a José Luis Abad al rito de manera desinteresada y por la amistad que le unía a una prima suya, ya había realizado con anterioridad este tipo de prácticas. El rito del sapo bufo consiste en fumar bufantoína, el veneno extraído del sapito de Sonora o bufo alvarius, uno de los alucinógenos más potentes de cuantos se encuentran en la naturaleza. La sustancia que contiene el anfibio, 5-MeO-DMT, es una droga que se suele comercializar por internet y en los últimos años esta ceremonia de sanación que procede de Méjico, principalmente del estado de Sonora, se ha extendido por todo el mundo. José Luis, según informan en Levante, sufrió un infarto de miocardio que le provocó la muerte en minutos, pero, pese a sus convulsiones y a la asfixia evidente del fotógrafo, completamente amoratado y rígido en el suelo, ninguno de los presentes intervino ni llamó al servicio médico de emergencias, según consta en el atestado entregado a la jueza, lo que finalmente les ha valido la detención por homicidio imprudente. Nacho Vidal rompe su silencio Ese mismo día, Vidal, desde su casa, habló tanto para ‘Ya es mediodía’(Telecinco) como para Todo es mentira’, donde desmintió muchas de las informaciones que se habían dado: "Es categóricamente falso que me hayan quitado el pasaporte y que me hagan firmar cada 15 días. (...) Puedes decir que estoy imputado, vale, que hay una investigación, vale, murió una persona en mi casa y yo estaba ahí, es normal. Pero que de eso se saque una noticia tan sucia y tan rastrera usando fotos de la Guardia Civil, que no sé quién ha filtrado, y mentir sobre un caso en el que ha muerto una persona, no. Pido respeto porque hay una familia detrás. No voy a hacer un circo de esto. Yago, hermano del concursante de 'Supervivientes 2015', se ha mostrado prudente y "preocupado" ante la prensa: No sé nada, porque no he hablado con mi hermano, que está en un cumpleaños con su hijo. No puedo decirte si sí, si no, si ha matado una mosca, pero sí que estoy preocupado.

El momento más incómodo de ‘Todo es mentira’: Nacho Vidal habla tras ser detenido por un presunto homicidio ritual

Vidal se muestra consternado y dolido con las informaciones que han salido pero sus argumentos son ‘sospechosos’