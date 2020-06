Jorge Pérez gana ‘Supervivientes 2020’ en la final más triste de la historia del reality

Por fin, el 4 de junio de 2020 terminó ‘Supervivientes 2020’, la edición más larga de la historia del concurso y también la más triste y complicada. Al final, Jorge Pérez, el guardia civil, el ‘bonachón’ y soso de esta edición, se impuso a sus compañeras Ana María Aldón y Rocío Flores.

Fue una gala final sin gracia. Era obvio. La crisis del coronavirus ha condicionado la televisión entera y ‘Supervivientes 2020’ no ha sido una excepción. De hecho, es casi milagroso que llegase tan lejos, que no lo cancelaran (y encima ha sido la edición más larga y una de las más vistas).

Pero más allá de la situación mundial, la edición de este año ha estado marcada por un casting bastante mediocre. Que sí, que lo ha seguido mucha gente y que ha dado grandes tramas como la de José Antonio Avilés, la de Elena, la madre de Adara y la de Rocío Flores llorando por su madre (esta última un poco cansina, la verdad), pero la verdad es que comparada con la de otros años, esta edición ha sido muy sosa, por eso ha ganado un ‘soso’.

Estaba claro que Jorge Pérez iba a ganar, tenía el perfil para ello aunque juego, lo que es juego, no ha dado. El guardia civil (que era conocido por unas fotos suyas que se hicieron virales vestido de uniforme pero era prácticamente anónimo) sí ha sido un gran superviviente, de esos que se esfuerzan y claman ánimos. Eso sí, si todos los concursantes fueran como él no habría realities.

La gala final comenzó tensa con la expulsión de Hugo Sierra. El uruguayo, con su mal perder, admitió, herido, que nunca volvería a la televisión y Jorge Javier Vázquez se rió de él y le humilló en directo.

Quedaban pues, tres finalistas: Jorge, Rocío y Ana María. El guardia civil y la mujer de Ortega Cano se enfrentaron a una prueba de apnea que ella ganó por lo que Jorge y la hija de Antonio David Flores se enfrentaron al voto de la audiencia.

Rocío Flores (la mejor pagada, de la que más se ha hablado en el concurso pero también la peor superviviente) quedó como tercera finalista y muchos nos alegramos de que no ganase (no se lo merecía).

Al final se batieron en ’duelo’ Ana María y Jorge y ganó él por muchos motivos: Tiene muchos apoyos fuera (su profesión, hoy por hoy, no puede tener mejor imagen) y ha sido el único personaje ‘limpio’ en una edición cargada de malos rollos. Eso sí, no es un personaje televisivo en absoluto. No le veremos demasiado en la pequeña pantalla. Tampoco lo necesita.

Mátame Camión / Supervivientes 2020 o el bochorno generalizado