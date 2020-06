El día que Carmen Borrego perdió su dignidad para siempre: Así ha sido el hundimiento definitivo de las Campos

Tanto el sábado 6 de junio de 2020 como el domingo 7, fueron muy malos días para Carmen Borrego en Telecinco.

Protagonizó dos sonados enfrentamientos. El primero en el ‘Deluxe’, al que fue como invitada, y el segundo en su programa habitual, ‘Viva la vida’.

No se puede tener tan poca vergüenza como Carmen Borrego. La hija menor de María Teresa Campos abandonó su puesto como colaboradora de ‘Sálvame’ después de sufrir, según ella, un verdadero acoso por parte de sus compañeros. Fue tan tensa la situación que hasta su hermana, Terelu Campos, también se fue del programa en el que llevaba 9 años trabajando.

Desde entonces, Terelu y Campos sobreviven como colaboradoras (un día a la semana) de ‘Viva la vida’ y, sobre todo, vendiendo exclusivas: Terelu ha vendido su cáncer, sus operaciones, la ruptura de su madre con Bigote Arrocet e incluso sus intimidades sexuales. Carmen, por su parte, ha cobrado por hablar mal de sus excompañeros, por comentar la enfermedad de hermana e incluso se marcó dos exclusivas hablando de experiencia con el coronavirus. Espeluznante.

La guerra entre ‘Sálvame’ y las Campos ha sido devastadora. Los dos bandos se han puesto a parir pero, al final, poderoso caballero es don dinero.

¡Guerra abierta entre Carmen Borrego y María Patiño! ¿Quién tiene más que perder?



El 8 y el 9 de junio de 2020 fueron días gloriosos para Carmen Borrego, por mucho que ella se queje. Primero se sentó en ‘Sábado Deluxe’ y tuvo que enfrentarse a todos sus excompañeros, para empezar con María Patiño, quien ese día presentaba el programa.

Patiño, que había llamado “estafadora” a Borrego en otras ocasiones no dudó en decirle a su invitada que:

Si no tuvieses problemas económicos, no estarías aquí sentada. Eres una manipuladora.

La pequeña de las Campos respondió:

Si soy muy manipuladora, entonces tú también. A mí se me lleva llamando desde dirección del programa muchísimo tiempo y podía tener la misma dificultad económica o no. Yo he venido cuando me he sentido preparada para hacerlo.

A lo mejor yo he hablado con dirección y he venido por otro tipo de interés profesional y no económico.