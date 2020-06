Así cuentan cómo «maltrataba» Carmen Borrego a sus trabajadores cuando era directora: Humillaciones, gritos y bocadillos de panceta

Antes de ser colaboradora de televisión, Carmen Borrego era directora de programas pero de eso hace ya tiempo. ¿Por qué lo dejó? Puede que sea por lo mal que trataba a sus trabajadores. Eso es lo que al menos aseguraron muchos de ellos el 9 de junio de 2020 en ‘Sálvame’. Un apunte: Es bastante curioso que lo mismo decían de su hermana Terelu cuando era presentadora….

La caída a los infiernos de Carmen Borrego

No se puede tener tan poca vergüenza como Carmen Borrego. La hija menor de María Teresa Campos abandonó su puesto como colaboradora de ‘Sálvame’ después de sufrir, según ella, un verdadero acoso por parte de sus compañeros. Fue tan tensa la situación que hasta su hermana, Terelu Campos, también se fue del programa en el que llevaba 9 años trabajando.

Desde entonces, Terelu y Campos sobreviven como colaboradoras (un día a la semana) de ‘Viva la vida’ y, sobre todo, vendiendo exclusivas: Terelu ha vendido su cáncer, sus operaciones, la ruptura de su madre con Bigote Arrocet e incluso sus intimidades sexuales. Carmen, por su parte, ha cobrado por hablar mal de sus excompañeros, por comentar la enfermedad de hermana e incluso se marcó dos exclusivas hablando de experiencia con el coronavirus. Espeluznante.

Y es curioso porque antes de que Carmen fuera un personaje conocido, era directora de programas, sobre todo de los que presentaba su madre. Sin embargo parece que esa vida laboral ya es historia. ¿Por qué?

Borrego vuelve a ‘Sálvame’ pero quejándose: “Aquí me maltrataron”

El 6 de junio de 2020, la hija menor de María Teresa Campos se sentó en el ‘Deluxe’ donde se enfrentó a sus antiguos compañeros y donde aseguró que allí, siendo colaboradora, se había sentido maltratada, con miedo y avergonzada.

Aún con todo, Borrego aseguró que iba a regresar a ‘Sálvame diario’ como colaboradora. Eso sí, el programa no se lo va a poner fácil.

El pasado de Carmen Borrego sale a la luz

El martes 9 de junio de 2020, en ‘Sálvame’, Jorge Javier Vázquez anunció lo siguiente:

A raíz de las declaraciones de Carmen Borrego en el ‘Deluxe’ en las que dijo que se había sentido maltratada en el programa, a la redacción de ‘Sálvame’ llegaron cientos de llamadas de trabajadores quejándose de cómo Carmen les había tratado

El presentador, además, añadió que:

Hay una persona se queja amargamente de que Carmen le obligaba a irle a comprar continuamente bocadillos de panceta.

Hubo tanto cachondeo con esta declaración que obligaron a Anabel Pantoja a preparar un bocadillo de panceta en directo para, después, llevárselo a Borrego a su casa.

Pero hubo más testimonios que aseguraban que Borrego creaba muy mal ambiente de trabajo, que era arrogante y dictatorial.

Luego, llegará Carmen al programa y se quejará de lo mal que la tratan. Pregunta: ¿A caso no sabe lo que es ‘Sálvame’? ¿Aporta algo como colaboradora que no sea ser un saco de boxeo? Si no le gusta, que no vuelva.

