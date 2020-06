Jaime Peñafiel se merienda a Jorge Javier Vázquez: “Yo no soy ni rojo ni maricón y estoy en tu programa”

El 10 de junio de 2020, Jaime Peñafiel regresó a ‘Sálvame’ como invitado especial para hablar del Rey emérito, Juan Carlos I, y de sus últimos escándalos. Peor el periodista, nada más pisar el plató, aprovechó para darle un zasca épico a Jorge Javier Vázquez.

La decisión de la Fiscalía del Supremo de investigar al Rey Emérito, Juan Carlos I, por una presunta ‘mordida’ de unos 80 millones de euros en el contrato del AVE a La Meca, ha provocado que se hable de ello en todos los programas de televisión, incluyendo, cómo no, a ‘Sálvame’.

Desde que saltara la noticia, el programa de Telecinco invita a expertos en la Casa Real para hablar del asunto y el miércoles 20 de junio de 2020, le tocó el turno a Jaime Peñafiel, quien antaño tuvo una sección semanal en ‘Sálvame’.

Nada más aparecer Peñafiel en plató y tras ser presentado por Jorge Javier Vázquez, el periodista quiso reírse del catalán y le dijo:

Peñafiel hacía referencia al comentario que Vázquez había hecho dos meses antes cuando, tras atacar a su colaborador, Gustavo González (simpatizante de VOX), le gritó que ‘Sálvame’ era un programa de “rojos y maricones”

Ante el comentario de Peñafiel, Vázquez optó por cambiar de tema y le preguntó a su invitado por algo más grave. ¿Cómo se sentía después de haber pasado el coronavirus?

Peñafiel contestó que

Fue un horror general, 40 de fiebre… No se te olvida en la vida. Nunca he tenido miedo. Sabía que me moría peor no tenía miedo. Pensé que ya había hecho todo en la vida, estaba satisfecho y no tenía miedo, me daba pena por Carmen (mi mujer) pero yo estaba tranquilo. Le dije a mi mujer que me dejara morir en paz. Ahora, amanecer para mí es fantástico, amo la vida más que nunca.