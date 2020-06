¡Mediaset ya tiene lo que quería!: Tríos, consoladores y ‘chonis’ llegando casi a las manos en ‘La casa fuerte’

Con cuatro días de vida, ‘La casa fuerte’ se ha convertido en lo que todos, y sobre todo Mediaset, esperábamos que fuera. Un espectáculo barriobajero y escandaloso.

El 14 de junio de 2020 se estrenó el primer debate del reality con Sonsoles Ónega al frente (quien, por cierto lo hace muy bien, mejor que Jordi González) y pudimos ver escenas de lo más desagradables. Enhorabuena a Paolo Vasile. Lo ha conseguido. Otra vez.

Esa noche, el debate de ‘La casa fuerte’ consiguió liderar el prime–time con un 16.6% de cuota de pantalla. No está mal aunque no son los datos que conseguía ‘Supervivientes 2020’, por ejemplo. Aún con todo, el nuevo reality de Mediaset es lo que es, barato y de verano, no se le puede pedir más.

Maite Galdeano y su consolador: «Mamá, por favor, no lo uses delante de mí»

Para asegurarse el escándalo, el programa fichó a personajes que nunca decepcionan pero que se les puede ir de las manos. Entre ellos está, por supuesto, Maite Galdeano. La madre de Sofía Suescun ha ido a participar con su hijo Cristian, con el que no tiene muy buena relación, y ya en la gala inicial dijo, orgullosa, que se había llevado un consolador al concurso para darle un poco de alegría al cuerpo.

Pero tras la gala, y tal y como pusimos ver en el debate del domingo, Maite matizó sus verdaderas intenciones con el instrumento sexual. En realidad, y al saber que iba a estar rodeada de hombres jóvenes, la mujer pretendía que quizá, en alguna fiesta, podrían «hacer un trío» o que ellos podrían darle pautas «para usarlo».

Pero lo inquietante llegó cuando su hijo Christian le pidió que, en caso de usar el consolador, no lo hiciera en su presencia sino en el baño. ¿Cómo? ¿Un hijo le pide eso a una madre?

Luego también vimos a Galdeano hablando de los hombres negros con los que había estado y que “hacía con ellos lo que le daba gana” pero que, de momento, el consolador lo tenía “tranquilito, en la mesilla”. La que nos espera.

Oriana a Fani: «Eres un callo»

El otro plato fuerte de la noche llegó con la pelea entre Fani Carbajo y Oriana Marzoli. Ya desde la primera gala supimos que ambas no se llevaban bien pero tras un par de días de convivencia, la tensión ha estallado.

Los concursantes debían colocar un nombre de otro compañero debajo de la foto de un animal para jugar a las imitaciones y Marzoli decidió escribir el nombre de Christofer ‘del Toro’ (por los cuernos que le puso Fani en ‘La isla de las tentaciones’).

Fani estalló de manera desproporcionada:

Sinvergüenza, ¿vas a estar toda la vida metiéndote con mi novio y conmigo? Mira, porque no estoy en la calle… ¡Quieres dejar a mi novio en paz! Zorra. ¡Zorra! ¡Zorra!

Oriana, desde la otra punta del jardín le preguntó a la otra que qué iba a hacer de estar en la calle y Fani contestó:

¡Lo que me salga del coño!

Marzoli disfrutaba viendo a su enemiga perder los nervios

Eres una agresiva y tu novio te tiene que calmar.

A lo que Fani gritó:

Poligonera agresiva. Tu argumento deja ver lo buena persona que eres y lo buena mujer que eres, que eres nada. No tienes valores.

Oriana volvía a atacar:

¿Tú eres la que tiene valores? ¿La que es infiel?

Pero Marzoli, dejando atrás su tranquila apariencia, explotó y le dijo a Fani:

Callo, eres un callo. Eres muy fea, un monstruito andante y por eso estás con este feo (Christofer) y te viste en la situación de que Rubén te echase un polvo porque en tu vida te habrías liado con un tío así.

Las 5 parejas que Vasile debería llamar ya para meter a capón en ‘La casa fuerte’ y reflotar Mediaset