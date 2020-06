El delirante nuevo programa de Cristina Tárrega en Telecinco: adicciones sexuales, prostitutas, lesbianismo y la hija de Terelu Campos

Era lo que estaba esperando. Ella misma lo ha dicho. Tras años como colaboradora en Telecinco, Cristina Tárrega por fin es presentadora de su propio espacio y en late-night, como aquellos míticos que presentó en la FORTA hace años.

El lunes 15 de junio de 2020 se estrenó ‘Animales Nocturnos’, programa hecho a imagen y semejanza de su estrella: Egocéntrico, disparatado, surrealista y (si no te lo tomas en serio) divertidísimo.

¿Por qué Cristina Tárrega es quién es?

Si por algo Cristina Tárrega es quien es, lleva años en televisión y tiene todo un imperio haciendo promociones de dietas, cremas y demás, es porque no tiene filtro. Ella es tal cual: burra, narcisista y mal hablada, aunque se codeé con la créme créme de la sociedad española (y es cierto). Ella devora el mundo sin pestañear. Tiene ‘cara dura’ y ambición. Lo malo es que se toma demasiado en serio a sí misma. Cree que tiene sentido del humor pero no autocrítica. A ella, o la amas o la odias.

Somos muchos los que pasamos nuestra adolescencia fascinados ( y desternillados) por sus salidas de tono en ‘Sola en la ciudad’ o ‘Territorio Comanche’.

‘Animales nocturnos’: Caspa delirante

No sabemos cómo ni por qué pero Tárrega ha sido una constante en televisión y siempre que le han dado un programa es para hacer lo mismo. Por ello, ‘Animales nocturnos’ es un espacio absolutamente noventero, casposo y muy, muy barato. Lo dicho: lo de siempre.

La novedad ahora es que la Tárrega atiende llamadas de espectadores contando sus secretos y dramas más peregrinos mientras entrevista al invitado del día.

La absurda entrevista a Alejandra Rubio: Lesbianismo y llamadas surrealistas

Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, fue la primera famosa en acudir al plató de Tárrega y luego nos enteremos que estaba allí no sólo para hablar de su vida privada sino para hacer una sección hablando de ‘La casa fuerte’, el nuevo reality de Telecinco (por cierto, la niña lo hace fatal. La pobrecita mía no sabe leer el telepronter).

Por fin lo he conseguido, por fin estoy aquí. Vengo a cazaros

Esta fue la presentación de la Tárrega. Toda diva ella, nerviosa pero en su salsa. Acto seguido presentó a Alejandra Rubio y sin preámbulos, le dijo a la nieta de María Teresa Campos:

Eres sexy, lo sabes. Elige un animal

La joven, cortada, respondió que “el lobo”. Algo que Tárrega aprovechó para decir:

Osea, eres una loba. ¿Te gusta oler? ¿Tú hueles? Oye, ¿pero tu exnovio no se llamaba lobo?

La charla se interrumpió por la llamada de un joven de Murcia que, tras hacerle la pelota a Tárrega y decirle que era una persona con una gran inteligencia emocional, le pidió consejo en lo laboral (había estudiado comunicación audiovisual). En definitiva; le pedía trabajo (o eso o era una llamada ‘fake’).

Para estar aquí hay que ser un poquito diferente del resto. Hay que ser más emocional que racional.

Concluyó Tárrega y despidió a su primer fan.

Luego le preguntó a Alejandra por su nuevo novio, Tasio. La presentadora apuntó que:

Tasio es nombre de griego. ¿Tiene abdominales y oblicuos?

La joven, cortada, dijo que a ella no le gustan los cachas. Era todo tan rápido y tan absurdo que el espectador no podía dar crédito.

Luego llamó una mujer que confesó ser viuda “tres veces” y que quería preguntar qué hacer si sólo le gustaban los hombres más jóvenes, que ella lo que quería era que funcionaran bien en la cama (la “tienda de campaña”, como lo llamaba ella). Y claro, todos los hombres que se le acercaban eran mayores y no funcionaban ahí abajo.

¿Los tres maridos que murieron fue una cosa natural o es que tú les pedías mucho?

La mujer dijo que no, que habían fallecido de muerte natural pero que ella era muy “moderna”.

Tárrega, entonces, hizo un llamamiento para que cualquier hombre de 50 años interesado, llamase para quedar con la espectadora.

Acto seguido y, como siempre, sin venir a cuento, le preguntó a Alejandra Rubio:

¿No te importaría tener relaciones con mujeres? Avísame porque me miras así con esos ojos de felina y me pongo…

La hija de Terelu respondió:

A mí no me importaría, nunca se sabe. ¿Tú has tenido relaciones con mujeres?

Tárrega, encantada con la pregunta, respondió:

No, yo no, por eso me he puesto tan nerviosa.

Luego llamó una chica, Tamara, adicta al Satisfayer lo que ha causado problemas con su marido ya que no lo comparte.

Tertulia sobre ‘La casa fuerte’ y más surrealismo

Más tarde llegó una especie de tertulia sobre ‘La casa fuerte’ con Suso, Fiama y Rubén (estos dos, de ‘La isla de las tentaciones) que se interrumpió cuando llamó un señor asegurando que tenía una relación con una mujer casada y a la vez con una prostituta.

¿Cómo es posible que se haya dado luz verde a este programa?

Llegados a este punto, un servidor se tomó una copa de licor de hierbas a las 01.36 horas de la madrugada y se echó a reír. Todo era tan loco, tan falso. Ese programa es un viaje psicotrópico legal ( o no debería).

Primero, es muy difícil de creer que hayan encontrado gente para que Tárrega les aconseje en directo, me suena a guión pero hay personas para todo.

Lo que me quedó claro es que Tárrega tiene un grave problema: No deja hablar. Es demasiado brusca, sólo quiere ser ella la protagonista. Ese es, en realidad, el secreto de su éxito, su esencia. No ha cambiado y se lo agradecemos.

Lo que uno se pregunta es el porqué de ‘Animales nocturnos’. ¿Qué hay detrás para que Telecinco produzca un formato así? ¿Quién ha dado luz verde a este delirio? No sé si pedir su cabeza o ponerle un piso en Torremolinos. Los noctámbulos como yo, a veces necesitamos ver ‘mamarrachadas’ como estas y dejar las series de Netflix a un lado.

En serio, sin al final del programa me dicen que es, en realidad, un especial de ‘La que se avecina’, me lo creo. No he visto nada igual. Bueno sí, en las madrugadas de 1999.