Jorge Javier Vázquez se mete en un buen lío al atacar a Ana Rosa Quintana por diferencias políticas

Nuevo capítulo de la cruzada política de Jorge Javier Vázquez. Cuando toda la ciudadanía (sea de izquierdas o de derechas) está de acuerdo con la pésima gestión y la arrogancia del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el presentador de ‘Sálvame’ no sólo le defiende sino que se atreve a tacar a compañeras suyas como las mismísima Ana Rosa Quintana. Ver para creer.

La destitución del coronel Pérez de los Cobos por parte de Fernando Grande-Marlaska y todo lo que ha provocado en pleno estado de alarma, ha colocado al actual Ministro del Interior socialista en una situación imposible.

Pero Marlaska tiene un ‘poderoso’ aliado, Jorge Javier Vázquez, El presentador de Telecinco y confeso votante del PSOE, ha escrito un post para su blog habitual de la revista Lecturas en el que defiende al Ministro aunque, especifica, que su relación no es precisamente amistosa.

No soy amigo de Marlaska. Solo he coincidido con él en dos ocasiones: en un acto de BaasGalgo –mis perros salen de esta protectora, creo que el suyo también– y en otro del PSOE el verano pasado. Donde los galgos ni nos saludamos porque yo presentaba el acto y él acudió de invitado y la verdad es que luego ya no coincidimos. En lo del PSOE hablamos poco, no sé si porque le caigo como una patada en los huevos o porque los dos somos tímidos. Creo que él piensa que yo ejerzo de chismoso las 24 horas del día y, por eso, prefiere mantener las distancias.