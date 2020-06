‘Sálvame’ llora por Mila Ximénez: «Tengo cáncer de pulmón»

El martes 16 de junio de 2020, Jorge Javier Vázquez anunció que tenía que comunicar algo muy grave a la audiencia, algo que iba a unir a todos los colaboradores y que era noticia que les hubiera gustado no dar nunca.

Desde ese momento, en redes se especularon sobre muchas teorías y al final, Vázquez habló por teléfono con Mila Ximénez, quién llorando, confesó:

Estoy jodida, asustada y con ganas de contaróslo. Me tienen que ayudar… me tienen que ayudar.

Yo tenía muchísimos dolores y fui al Deluxe y me tuve que poner una inyección, me han hecho una resonancia y me han dicho que tengo un cáncer de pulmón.

Me lo van a tratar, está localizado. Vamos a hacer tratamiento de quimioterapia y radioterapia.

La semana que viene voy a comenzar la quimio.

No podía contárselo a mi hija hasta que no hablara con el médico, por eso no he podido decirlo.

Yo me hice una resonancia y cuando fui a la consulta llamaron a la oncóloga y no entendí nada hasta que me dijeron que tenía cáncer.

Los pasos a seguir son hacer un tratamiento de quimioterapia y de radio terapia. No voy a poder ir a trabajar en un tiempo

Lo único que quiero es poder dormir. Me lo dijeron hace una semana y tengo mucho miedo.

Un tumor de mierda no me va a parar la vida.