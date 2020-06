¿Cuánto cobra Yola Berrocal por enseñar los pechos en ‘La casa fuerte’? Estos son los pobres sueldos de los concursantes

‘La casa fuerte’ es un reality cutre, típico concurso low-cost que Telecinco se saca de la manga en verano. Por ello, los sueldos de los concursantes no son excesivamente elevados, de ahí que en el casting no se cuente con nombres de postín. ¿Cuánto cobran?

‘GH VIP’ y, sobre todo, ‘Supervivientes’, son los realities más caros de Telecinco, sus grandes apuestas por temporada. De ahí que se puedan permitir el lujo de pagar, por ejemplo, 30.000 euros semanales a Rocío Flores (que no los merecía) u 8.000 a José Antonio Avilés (vale que luego ha dado mucho juego pero a priori, el joven no era ninguna estrella).

Sueldos muy bajos que ya quisieran muchos

Sin embargo, ‘La casa fuerte’, reality típico de verano, es mucho más barato, de ahí que se haya tirado un un casting mediocre, de personajillos reciclados y sin grandes estrellas. Tenemos que tener en cuenta que esta es la época del año con menor consumo televisivo y, encima, la crisis del coronavirus ha provocado un escandaloso descenso en ingresos por publicidad.

El periodista Rocco Steinhäuser, ha señalado que los concursantes de ‘La casa fuerte’ tendrían unos cobros semanales de entre los 1.000 y los 3.000 euros tal y como informa ‘La Vanguardia’.

Es decir, que suponemos que los que más dinero se están llevando son Oriana, María Jesús Ruiz y, en todo caso, Maite Galdeano o Labrador.

Esto no resta para que, en caso de llegar a la final, los concursantes se puedan llevar más de 15.000 euros. Un dinero al que habría que sumar lo que consigan en las cajas fuertes y el premio final en el caso de ser el vencedor. De ahí también la importancia de las pruebas en este reality show que ha llegado para quedarse en Mediaset todo el verano.

Yola, la gran estrella de ‘a casa fuerte’

Es curioso que, teniendo en cuenta lo que se cobra en otros concursos, en este está habiendo más polémicas y ‘vidilla’ que en ‘Supervivientes 2020’. Además de las broncas de Oriana, las salvajadas sexuales de Maite Galdeano y los extraños comportamientos de Leticia Sabater, nos quedamos, sin duda, con Yola Berrocal.

No sabemos exactamente lo que cobra ‘actriz’ y ‘cantante’ (no será de las más caras, seguro) pero lo que está claro es que lo está dando todo, absolutamente todo en el concurso.

El 17 de junio de 2020, por ejemplo, vimos cómo Yola zanjaba una tremenda discusión con Oriana Marzoli de la manera más original posible: enseñándole los pechos. No es la primera vez que Berrocal se desnuda en ‘La casa fuerte’ y no será la única. Recordemos que no llevamos ni una semana de concurso. Fascinante.