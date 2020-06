Homofobia en ‘Sálvame’: se descubre qué colaborador atacó a Jorge Javier por su condición sexual

Parece que ‘Sálvame’ no es ese programa tan de “rojos y maricones” tal como alardeaba Jorge Javier Vázquez. Y es que el jueves 18 de junio 2020 salieron a la luz comentarios verdaderamente homófobos que tenían como objetivo al mismísimo presentador.

En ‘Sálvame’ se han inventado un juego diario, el clásico ‘Yo nunca’. El objetivo es que los colaboradores confiesen secretos del programa y crear conflictos. El jueves 18 de junio 2020, el programa propuso el siguiente titular: “Yo nunca he criticado a un presentador de ‘Sálvame”.

Los que lo hubieran hecho tenían que levantarse de la silla y lo hicieron todos los presentes excepto Alonso Caparrós.

Carlota Corredera, la conductora de ese día, apuntó a que había el programa se refería a los presentadores oficiales: Jorge Javier Vázquez, Paz Padilla y la propia Carlota.

Kiko Matamoros comenzó confesando que:

Yo he dicho de ti (Carlota), lo más grande. Yo salí indignado del penúltimo M de Mujer (sección feminista semanal) y te pinté de limpio, Hablé de totalitarismo. Hubo días también en los que me quejé de que no me dabas el turno de palabra. No entiendo que le des el turno a Anabel y no a mí.

A Jorge también le he criticado. No entiendo que defienda a cierta gente, con el nivel intelectual que tiene.

Dicho esto, os he criticado pero también os admiro.