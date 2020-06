Crispación desatada en ‘Sálvame’: «¡Guarro, imbécil, analfabeto, lávate la boca!»

Miguel Frigenti está ganándose su puesto a pulso en ‘Sálvame’. ¿Cómo? Insultando, que es lo que hace el resto de colaboradores. El lunes 22 de junio de 2020, el tertuliano protagonizó un fuerte enfrentamiento con Rafa Mora en el que se descubrió el pasado entre ambos.

Ese día, en ‘Sálvame’ se estaba debatiendo sobre la gran bronca entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez del ‘Sábado Deluxe’ por cuestiones políticas.

Los tertulianos de ‘Sálvame diario’ estaban opinando al respecto. Antonio Montero se posicionó al lado de Belén Esteban por aquello de criticar al Gobierno mientras que Kiko Matamoros apoyó a Vázquez y arremetió contra el discurso de la ‘princesa del pueblo’.

Fue entonces cuando Miguel Frigenti quiso decirle a Matamoros que:

Yo estoy más del lado de Jorge Javier en su discurso pero eso no implica que desacredites el de Belén porque tiene derecho a decir lo que quieras.

Matamoros llamó “pelota” a Frigenti y sin saber muy bien por qué, Miguel atacó a Rafa Mora (intimo amigo de Kiko):

Entonces, Mora estalló, llamó “guarro” a Frigenti y este le contestó con vehemencia:

Rafa insistió:

Eres un guarro que no se lava las manos.

Mora explicó que fue algo que sucedió hace tiempo ya que le extrañó que Frigentí entre programas no se lavara las manos tal y como hacía el resto.

A mí me extrañó esa vez y puede que no haya tenido que contar esa anécdota. Y te pido perdón

Miguel seguía rabioso:

Estoy harto de que este señor haya contado 25 veces esa anécdota porque no soy ningún guarro.

Rafa contraatacó:

No me llames analfabeto que he sacado un notable en la Selectividad