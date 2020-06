Enfrentamiento histórico entre Sonsoles Ónega y Fani en ‘La casa fuerte’: “¡Ahora me vas a escuchar!”

El 21 de junio de 2020, durante el debate de ‘La casa fuerte’, Sonsoles Ónega se enfrentó a su primera bronca con una concursante. Se trataba de Fani Carbajo, quién interpretó mal un comentario de la presentadora, dando pie a uno de los momentos más tensos de la noche.

Se supone que los concursantes de cualquier reality no pueden recibir noticias del exterior peor hace mucho que esa norma se rompe en Telecinco cada vez que ‘interesa’. Por ello, el domingo 21 de junio de 2020, Fani y Christofer recibieron una carta del hijo de ella, en el que e les pedía perdón por haber cateado en tres asignaturas y les prometía que el próximo año se esforzaría mucho más.

Fani ha reaccionó en directo a esta noticia y le quitó hierro:

Ónega, desde el plató, dijo:

Lo que la presentadora quería decir es que ‘valores’ no es una asignatura poco importante, pero Fani se tomó mal el comentario y se enfrentó a Ónega:

Sonsoles, tu actitud no me ha gustado porque no tienes ni idea de la educación que doy a mi hijo. Solo he querido quitarle hierro para apoyarle.