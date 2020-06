A Jorge Javier Vázquez le crecen los enanos: Joaquín Prat arremete duramente contra él

La bronca entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban del sábado 20 de junio de 2020 en el ‘Deluxe’ sigue provocando mucha polémica en Telecinco. El lunes 22, en ‘El programa de Ana Rosa’, Joaquín Prat se posicionó a favor de la ‘princesa del pueblo’ y cargó contra Jorge Javier Vázquez.

Joaquín Prat, Ana Rosa Quintana y Alessandro Lequio se mojan

Tras ver lo que había sucedido el sábado en el ‘Deluxe’, Joaquín Part, desde ‘El programa de Ana Rosa’, quiso dar su opinión al respecto y dijo:

Todos nos equivocamos, yo el primero, pero yo no me hubiese marchado del plató. Fue una falta de respeto al espectador. Es mi humilde opinión

Ana Rosa Quintana, sin embargo, no quiso mojarse:

Yo no voy a opinar de lo que hacen en otros programas unos compañeros que, además, son amigos y que seguro que lo arreglarán

Pero Alessandro Lecquio, sin embargo, sí que se criticó al presentador de ‘Sálvame’

Por una discusión política se han roto familias y amigos Jorge Javier no tendría que haber reventado porque no tiene la disculpa de la incultura.

Eso sí, Lequio también criticó a Belén Esteban:

Lleva años de abanderada de la gente mileurista cuando ella no tiene nada de eso.

La gran bronca entre Jorge Javier y Belén Esteban: “No voy a consentir tu discurso barato”

La noche del 20 de junio de 2020 en el ‘Sábado Deluxe’ (Telecinco), Belén Esteban regresó al plató tras más de tres meses confinada, y asustada ya que era población de riesgo (es diabética además de que su marido, Miguel, es sanitario).

Otros tertulianos, también confinados, han regresado al programa sin tanta ceremonia pero es Belén Esteban, así que le dedicaron un ‘Deluxe’. Eso sí, la tertuliana aprovechó para poner de vuelta y media al Gobierno de Pedro Sánchez, algo que a Vázquez no le gustó un pelo:

Mi marido y otros sanitarios se han tenido que pagar de su bolsillo la prueba. Que la gente tenga que pagar por unas pruebas me parece vergonzoso. No ha habido mascarillas, no ha habido EPI’s. He pasado verdadero miedo por él y por otros compañeros. Una amiga mía sanitaria se tuvo que romper su bata para que le dieran otra.

Criticó también la pelea continua a la que todos los españoles han asistido como espectadores en el Congreso de los Diputados y en otras instituciones. Eso sí, puso como ejemplo a seguir al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida:

Veía cómo se peleaban en el Congreso de los Diputados y es que se me caía la cara de vergüenza. Para una vez que tenían que estar unidos. Yo quiero una persona que me dé confianza para mi país. Me da igual el partido. Para mí quien ha estado a la altura ha sido el alcalde de Madrid, es el único que me ha dado confianza.

Jorge Javier Vázquez saltó como el bicho del pantano cuando entendió que Belén Esteban estaba sugiriendo que Vázquez es de los que no ha vivido la pandemia de cerca:

No te lo voy a consentir, no vayas con ese rollo barato.

Y de paso aprovechó para ensalzar a Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad:

Estoy encantado de que en toda esta historia haya estado siempre al frente Fernando Simón. Me parece que a lo mejor deberíamos dejar estas cosas en manos de los que saben porque ahora todos somos expertos en coronavirus

Pero el ataque rencoroso de Vázquez llegaría cuando le dijo esto a Belén Esteban:

Has dejado de ser la princesa del pueblo para convertirse en una ‘cayetana’.

La de San Blas reaccionó como cuando a una lagartija se le pisa la cola: