Kiko Matamoros y Paz Padilla ‘pelotean’ a Jorge Javier Vázquez y las redes sociales les condenan por “comunistas”

Como ya sabíamos, la bronca política que Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban protagonizaron el sábado 20 de junio de 2020 en el ‘Deluxe’, sigue dando mucho de qué hablar en Telecinco. El lunes 22, los colaboradores debatieron sobre el tema y se armó un auténtico debate político que no pasó desapercibido en redes sociales.

Ese día, en ‘Sálvame’ se estaba debatiendo sobre la gran bronca entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez del ‘Sábado Deluxe’ por cuestiones políticas. La ‘princesa del pubelo se quejó de la gestión del Gobierno durante la crisis del coronavirus y el presentador estalló y se fue del plató.

Todos los colaboradores de ‘Sálvame’ que acudieron el lunes 22 de junio de 2020, coincidieron, y es cierto, en que todo explotó cuando Belén Esteban intentó despreciar el argumento de Jorge Javier, asegurando que él no había vivido las consecuencias de la crisis sanitaria.

Cada uno de los presentes dio su opinión y los únicos que se atrevieron a llevarle la contraria a Jorge Javier Vázquez fueron Gema López y Antonio Montero.

López aseguró que:

A mí no me gustó que se fuera, porque creo que tiene mano izquierda y profesionalidad para lidiar con esto. Él se va con el mal trago y ella se queda con el mal trago aquí. Es un tema personal pero con una mayor profundidad. Cuando Belén le dice que no lo ha vivido, le está diciendo: ‘Es tú vives en otra esfera, tú no cobras 400 euros, tu no coges el metro.

No hay que olvidar que él también ningunea a Belén con lo de los chorbos y con lo de Cayetana. Prefiero que me rebatas con argumentos a que me hagas pequeñita. En el partido final, Belén supo quedarse y él se fue. Desde casa, que no se quedara se vio mal.