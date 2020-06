Así de mal está Telecinco tras la bronca entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban: boicot, divisiones y muy mal rollo en ‘Sálvame’

La bronca entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban por culpa de la política ha creado todo un cisma en Telecinco. Los trabajadores de ‘Sálvame’ están tristes y apenados y en redes sociales, el presentador ha sido machacado hasta el punto de que son muchos los que han pedido un boicot de anunciantes para que le echen. ¿Llegará la sangre al río?

La gran bronca entre Jorge Javier y Belén Esteban: “No voy a consentir tu rollo barato”

La noche del 20 de junio de 2020 en el ‘Sábado Deluxe’ (Telecinco), Belén Esteban regresó al plató tras más de tres meses confinada, y asustada ya que era población de riesgo (es diabética además de que su marido, Miguel, es sanitario)

Otros tertulianos, también confinados, han regresado al programa sin tanta ceremonia pero es Belén Esteban, así que le dedicaron un ‘Deluxe’. Eso sí, la tertuliana aprovechó para poner de vuelta y media al Gobierno de Pedro Sánchez, algo que a Vázquez no le gustó un pelo:

Mi marido y otros sanitarios se han tenido que pagar de su bolsillo la prueba. Que la gente tenga que pagar por unas pruebas me parece vergonzoso. No ha habido mascarillas, no ha habido EPI’s. He pasado verdadero miedo por él y por otros compañeros. Una amiga mía sanitaria se tuvo que romper su bata para que le dieran otra.

Criticó también la pelea continua a la que todos los españoles han asistido como espectadores en el Congreso de los Diputados y en otras instituciones. Eso sí, puso como ejemplo a seguir al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida:

Veía cómo se peleaban en el Congreso de los Diputados y es que se me caía la cara de vergüenza. Para una vez que tenían que estar unidos. Yo quiero una persona que me dé confianza para mi país. Me da igual el partido. Para mí quien ha estado a la altura ha sido el alcalde de Madrid, es el único que me ha dado confianza.

Jorge Javier Vázquez saltó como el bicho del pantano cuando entendió que Belén Esteban estaba sugiriendo que Vázquez es de los que no ha vivido la pandemia de cerca:

No te lo voy a consentir, no vayas con ese rollo barato.

Y de paso aprovechó para ensalzar a Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad:

Estoy encantado de que en toda esta historia haya estado siempre al frente Fernando Simón. Me parece que a lo mejor deberíamos dejar estas cosas en manos de los que saben porque ahora todos somos expertos en coronavirus

Pero el ataque rencoroso de Vázquez llegaría cuando le dijo esto a Belén Esteban:

Has dejado de ser la princesa del pueblo para convertirse en una ‘cayetana’.

La de San Blas reaccionó como cuando a una lagartija se le pisa la cola:

Yo no quiero ser ‘cayetana’ ni princesa del pueblo, yo lo que digo es lo que vivo y lo que siento con la gente que me he criado. Solamente te quiero decir que, cuando ponen el estado de alarma, el que toma los mandos y el que es responsable es el presidente del Gobierno. Si hubiera sido el PP, hubiera ido en contra del PP. Yo creo que esto ha sido grande para todo el mundo, pero que ha habido una mala gestión, lo digo. Hablo porque sé de lo que hablo y también hablo de mis amigas, que trabajan y que cogen el metro y que están puteadas, como mucha gente de España.

Belén, la ‘experta’, y Jorge Javier, el ‘dictador’

Lo que pasó el 20 de junio de 2020 en el ‘Deluxe’ es un reflejo más de que en Telecinco se actúa como en Twitter o en la barra de un bar. Todo fue un despropósito entre dos radicales gritones que no tenía ningún tipo de sentido.

Para empezar, considerar a Belén Esteban una voz experta en cualquier tema, es tan ridículo como cuando la llamaban ‘princesa del pueblo’. Eso sí, ella, como ciudadana, tiene todo el derecho del mundo a quejarse de lo que ha visto y padecido durante la pandemia. En Telecinco sabían lo que iba a decir, por eso le dieron una silla de invitada en el ‘Deluxe’.

En frente tenemos a Jorge Javier Vázquez, el que se cree todo poderoso en su mundo de “rojos y maricones”. Con su rabieta sólo desacredita su discurso y le da más importancia al de Belén Esteban.

Es curioso ver en Twitter cómo, para algunos, Belén ha pasado de ser la ‘princesa del pueblo’ a la reina de España. Cómo su discurso, ahora, es el más válido del mundo porque simplemente están de acuerdo con ella.

La opinión de la de Paracuellos es tan válida como la de cualquiera pero, como la de cualquiera, tiene sus limitaciones. Sin embargo, la arrogancia de Jorge Javier ha provocado que lo que diga Esteban vaya a misa.

Ese progresismo dictatorial de Vázquez es precisamente lo que él critica: populismo radical cuyo único objetivo es el de dividir a la sociedad. Es repugnante.

Por cierto, ¿dónde están las feministas quejándose por el trato vejatorio de Vázquez contra su tertuliana? Ni idea. ¿Será porque Jorge Javier, en realidad, trata a todo el mundo con la misma bajeza, o bien porque Belén, por ser ‘la Esteban’, la ‘inculta’, la de derechas, no merece la defensa del resto de mujeres?

La petición de boicot: ¿Quién es más poderoso en Telecinco, Jorge Javier o Belén Esteban?

La resaca de la pelea va a ser larga. En las redes sociales se ha liado una buena. Hubo opiniones para todos los gustos (como de costumbre) pero muchas aplaudían la ‘valentía’ de Belén Esteban frente a la intolerancia de Jorge Javier.

De hecho, un par de días después de la pelea se siguen leyendo mensajes para pedir un boicot de anunciantes con el fin de que echen a Jorge Javier Vázquez. Tal petición va a ser estéril. Paolo Vasile (Consejero Delegado de Mediaset España) está disfrutando de lo lindo como cada vez que hay una polémica dentro de sus dominios.

Mi más firme apoyo a @BelenEstebanM tras ser atacada por Jorge Javier, completamente entregado al Gobierno del bulo. Me gustaría saber a qué se debe ese entreguismo del presentador de Sálvame q le ha hecho ir a por uno de sus baluartes https://t.co/O2PMI8IXLg — Javier Negre (@javiernegre10) June 20, 2020

Llenemos Twiter con esta foto, el dictador caído y hundido por la Esteban!!👏🏻👏🏻👏🏻💪🏻💪🏻💪🏻 #vuelvebelén pic.twitter.com/uWLfxOFIKC — puntodefuerza💪🏻 (@espectadora12) June 20, 2020

En sanidad no hay recursos suficientes para enfrentarse a esta pandemia mundial y Belén Estaban tiene toda la razón, mi madre trabaja en el sector y los recursos son escasos. Bravo Belen! #VuelveBelen #BelenEsteban — Jose Alemany (@JoseAlemanyCost) June 20, 2020

Zapeando, de repente me encuentro con esto: JJ. Vazquez indignado x las declaraciones de #BelenEsteban acerca del gobierno y preguntándole si ha pasado de ser La princesa del pueblo a una Cayetana. La respuesta de la Esteban creo que es la misma que la de millones de españoles. pic.twitter.com/vF57nYxhMG — MOV_77 (@MOV_77) June 20, 2020

Mi apoyo a Belén Esteban ante la falta de saber estar de Jorge Javier, y cómo le ha gritado sin ninguna educación. No es admisible. — Doña Jimena 🇪🇸 🖤 (@paralomio) June 20, 2020

Bravo Belén 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 Jorge Javier demostró anoche ser un dictador prepotente , sin educación. Lo mejor que puede hacer es quedarse en su casa .

Quisiera saber donde están todas las feministas que no han visto el comportamiento de ese impresentable.😡 — Rita María Espino (@RitaMaraEspino1) June 21, 2020

Qué valiente Belén Esteban por atreverse a llevar la contraria al Dalai Lama,al pequeño dictador de la Telebasura,se puede no tener estudios eruditos en antropología existencial como este individuo,pero ser coherente y con criterio !

Grande Belén! — Marta (@marubimo) June 21, 2020

Pero llegados a este punto, imaginemos que Vázquez amenaza con no volver a Telecinco para no coincidir con Esteban y viceversa. ¿A quién elegiría Vasile? ¿Quién es más imprescindible de los dos? La de Paracuellos es un fenómeno mediático, da audiencia pero es puntual. Vázquez, sin que nadie entienda porqué, lo presenta todo en Telecinco. Sería complicado quitarle del medio

La pena de María Patiño: “Los políticos nos han dividido”

La bronca también ha ensuciado el ambiente en el programa. María Patiño opinó sobre el tema al día siguiente en ‘Socialité’. Triste y preocupada, la tertuliana y presentadora dijo: