Telecinco toca techo con ‘La casa fuerte’ abrumando a Ana Rosa Quintana: «¡Qué asco! Lo que me faltaba por ver»

Las reacciones de Ana Rosa Quintana ante lo que ve en ‘La casa fuerte’ merecen un espacio en sí mismo. El 22 de junio de 2020, la presentadora se volvió a escandalizar con uno de los vídeos del nuevo reality de Telecinco. Eso sí, en esta ocasión, Quintana no daba crédito a la que veía.

La noche del domingo 21 de junio de 2020, durante el debate de ‘La casa fuerte’ vimos una de las escenas más desagradables del concurso. Iván González pidió a Sonsoles Ónega que le dejase un momento para hablar. El participante de ‘La casa fuerte’ quiso denunciar que «Maite no sabe comportarse en las pausas publicitarias» y la acusó de haberle escupido en una de ellas durante el directo de la cuarta gala.

Para excusarse sobre el posible esputo, Galdeano, en su ‘locura’ habitual, aseguró:

He echado un eructillo, que tengo gastritis crónica . ¡Enseña la saliva, enseña la saliva!

Iván insistió en que, si el programa no hacía nada, el abandonaría.

Al ver lo ocurrido, Ana Rosa Quintana, desde su programa de Telecinco, no pudo soportarlo y exclamó:

No me fastidies. Ya es no lo que nos quedaba por ver. Qué asco. Qué nivel.