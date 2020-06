Arranca la ‘Cumbre por la paz’ de Sálvame: así calientan el reencuentro entre Jorge Javier y Belén Esteban

La bronca entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez es lo mejor que le ha pasado a ‘Sálvame’ desde el ‘Merlos Palce’. Tras el enfrentamiento entre la colaboradora y el presnetador por temas políticos el 20 de junio de 2020 en el ‘Deluxe’, ambos se reencontraron en el programa diario el martes 23. El teatrillo que montaron en el plató fue antológico.

Como decíamos, el sábado 20 de junio de 2020 vimos la gran bronca entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez del ‘Sábado Deluxe’ por cuestiones políticas. La ‘princesa del pueblo se quejó de la gestión del Gobierno durante la crisis del coronavirus y el presentador estalló y se fue del plató.

Para crear expectación, ’Sálvame’ anunció el reencuentro entre Belén y Jorge para este martes 23 de junio de 2020.

En ‘Sálvame’, con lo teatreros que son, crearon Cumbre de la Paz como si fueran las Naciones Unidas para que ambas partes pudieran exponer sus argumentos y que el resto de colaboradores juzgasen y votaran. Otra cosa no pero saben crear espectáculo.

La primera en llegar, en un coche especial ‘oficial’ fue Belén Esteban, con mascarilla, como una diva ella.

Lydia Lozano (que hacía las veces de presnetadora de ‘Sálvame limón) se acercó a recoger a la ‘princesa populista’ y la de Paracuellos, muy soberbia ella, sentenció:

Yo nunca he salido con una cacerola y soy consciente de que he sido una privilegiada durante la pandemia.

Yo nunca he sido cayetana.

Yo vengo dispuesta a escucharle y a que él me escuche él.

Belén Esteban, en primer lugar, tuvo que enfrentarse a su gran rival en el plató: Kiko Matamoros, quien, el día antes la había tachado de “populista” y “golpista” por su discurso.

Ya en ‘La cumbre de la Paz’, Matamoros le dijo, entre otras cosas a Belén Esteban:

Me parece muy peligroso tu discurso

Belén estalló y dijo:

La de Paracuellos también confesó que:

Mis jefes estaban me pidieron que hablase de unas cosas y me han felicitado por la audiencia que he hecho. Carmen Borrego vino antes e hizo menos audiencia.