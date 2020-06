Antonio Montero pone en su sitio al ‘dictador’ Jorge Javier Vázquez: “¡El fascista eres tú!”

Continúan los debates políticos en ‘Sálvame’. El miércoles 24 de junio de 2020, Jorge Javier Vázquez volvió a enfrentarse a gritos a Antonio Montero pero en esta ocasión se descubrió algo muy inquietante.

El sábado 20 de junio de 2020 vimos la gran bronca entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez del ‘Sábado Deluxe’ por cuestiones políticas. La ‘princesa del pueblo’ se quejó de la gestión del Gobierno durante la crisis del coronavirus y el presentador estalló y se fue del plató.

Para crear expectación, ’Sálvame’ anunció el reencuentro entre Belén y Jorge para este martes 23 de junio de 2020. Así pues, crearon una ‘Cumbre de la paz’ como si fueran las Naciones Unidas para que ambas partes pudieran exponer sus argumentos y que el resto de colaboradores juzgasen y votaran.

El reencuentro fue muy tenso. Ninguno de los dos quería dar su brazo a torcer. Jorge Javier se lo tomaba a cachondeo todo mientras que Belén se iba enfadando más a cada minuto que pasaba.

En un momento dado, mientras Jorge Javier daba su discurso, Gema López le preguntó si estaba de acuerdo con Antonio Montero dijo que Vázquez era un intolerante cuando, por defender a VOX, el presentador mandó callar al colaborador al grito de que “Sálvame es un programa de rojos y maricones”

Antonio Montero es un sinvergüenza. Es que claro que no voy a permitir que se de voz aquí al fascismo. Ese partido a mí me insulta cada día. Los medios no deberíamos darles voz ni invitarles a la tele. Justificar el fascismo es como justificar el asesinato.