Belén Esteban reaparece en ‘Sálvame’ más rencorosa que nunca: «Parece que soy la tonta del pueblo y de tonta no tengo nada»

La guerra entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban continúa más viva que nunca, principalmente porque las audiencias están siendo impresionantes. Por ello, tras el reencuentro entre ambos del martes 23 de junio de 2020, el jueves 25, la de Paracuellos regresó y dejó muy claro que sigue sin perdonar al presentador.

La bronca entre Jorge Javier y Belén y la desastrosa ‘Cumbre de la paz’

El sábado 20 de junio de 2020 vimos la gran bronca entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez del ‘Sábado Deluxe’ por cuestiones políticas. La ‘princesa del pueblo’ se quejó de la gestión del Gobierno durante la crisis del coronavirus y el presentador estalló y se fue del plató.

Para crear expectación, ’Sálvame’ anunció el reencuentro entre Belén y Jorge para este martes 23 de junio de 2020. Así pues, crearon una ‘Cumbre de la paz’ como si fueran las Naciones Unidas para que ambas partes pudieran exponer sus argumentos y que el resto de colaboradores juzgasen y votaran.

El reencuentro fue muy tenso. Ninguno de los dos quería dar su brazo a torcer. Jorge Javier se lo tomaba a cachondeo todo mientras que Belén se iba enfadando más a cada minuto que pasaba.

Entre otras cosas, Vázquez dijo de Belén que:

Ella ha estado en su casa cobrando su sueldo íntegro y lo que ella ha vivido es porque se lo han contado. No ha vivido nada. Ella habló un cuarto de hora de política pero no le voy a acompañar en un discurso plagado de mentiras, falsedades y opiniones poco científicas. No podemos opinar de todo, o al menos no debemos. Yo lo siento Belén, pero ahí me tienes de frente

El Quilombo / Entrevista al crítico televisivo Sergio Espi tras la guerra entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez

Belén Esteban se ha reunido con sus jefes: ¿Planea irse?

Belén Esteban no está para bromas. Así se lo hizo saber a la cúpula de ‘La Fábrica de la Tele’ este jueves 25 de junio de 2020 en una reunión que mantuvo con Óscar Cornejo y Adrián Madrid, dueños de la productora de ‘Sálvame’

¿El motivo? Se ha sentido maltratada y ninguneada por el programa en su regreso a los platós tras el calvario que pasó durante su confinamiento de más de tres meses alejada de los focos. Y amenaza con marcharse, no por motivos económicos, sino por razones de orgullo personal.

Según ha podido saber Periodista Digital, a la estrella de Mediaset se la vio muy molesta y disgustada, elevando por momentos el tono de una conversación que no fue nada amigable.

«¿Porque yo viva en un chalet y cene con Rosalía no puedo opinar?»

El jueves 25 de junio de 2020 (y teniendo en cuenta que el tema está batiendo todos los récords de audiencia) se volvió a hablar del tema con Belén como colaboradora (esta vez presentaba Paz Padilla.

Belén, aún muy enfadada, dijo:

Yo no voy a decir nada de Jorge. Solo voy a decir que se ha dicho que la COPE me ha querido fichar y es absolutamente falso. En la COPE no me han hecho una oferta para trabajar. Yo trabajo en ‘Sálvame’. No voy a hablar de lo que todavía no sé. A mí me dolió que dijera lo de las dos recetas y el sueldo entero ¿Porque yo viva en un chalet y cene con Rosaría no puedo opinar? Parece que soy la tonta del programa y la tonta del pueblo y de tonta no tengo nada.

Tras ver un vídeo en el que Jorge Javier, el día antes reconocía que había estado cenando, hace años, con David Valldeperas y Raúl Prieto (directores del programa) para decirles que no podía trabajar con Belén, la de Pracuellos dijo con ironía y mala leche: