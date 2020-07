El acoso a Rocío Carrasco en Telecinco ya sobrepasa todos los límites: ¿Se le ha acabado el chollo a su hija?

¿Es imposible no querer a una hija o a un hijo? Depende. En el caso de Rocío Carrasco nos falta mucha información y de eso se aprovechan su hija, Rocío Flores, su ex, Antonio David Flores, y todo Telecinco. El 1 de julio de 2020, por ejemplo, el ataque a Carrasco tocó techo con la llamada de Gloria Mohedano (hermana de Rocío Jurado) a ‘Sálvame’. Espectáculo lacrimógeno y capcioso.

Una batalla familiar que ya no tiene interés

Empezamos a estar muy cansados ya de Antonio David Flores y su hija Rocío y de esa batalla contra la madre de la joven, Rocío Carrasco, que lleva librándose 20 años.

Rocío Flores, junto a su padre, Antonio David Flores, se han hecho increíblemente populares en el último año gracias a Telecinco (él participó en ‘GH VIP7’ –sin hacer gran cosa-y es colaborador de ‘Sálvame’ y ella ha quedado tercera finalista en ‘SV2020’).

Tanto Rocío Flores como su padre se han forrado a costa de hablar de Rocío Carrasco. Ese es su interés. El problema es que Carrasco no da su brazo a torcer y se niega a entrar en polémicas.

Por ejemplo, mientras que su hija estaba en Honduras, Carrasco concedió una exclusiva en ‘Hola’ pero no habló de la joven, ni de nada relacionado con su conflicto familiar.

Carrasco, no habla pero deja que otros lo hagan, comos sus amigas las Campos, Belén Rodríguez o Alba Carrillo. Todas aseguran que la hija de Rocío Jurado no habre la boca por no hacer más daño a sus hijos.

Sabemos que cuando Rocío Flores tenía 15 años le dio una paliza a su madre. No lo decimos nosotros, lo dijo un juez. La insultó y le dio patadas hasta tirarla al suelo. De ahí, Flores se fue a vivir con padre mientras que su progenitora se embarcaba en una batalla legal contra Antonio David (al que arruinó demandándole por malos tratos aunque al final, la justicia le dio la razón a él).

Rocío Flores y su padre ya cansan

El miércoles 24 de junio de 2020, Rocío Flores posó para ‘Hola’ y ella sí habló de todo, de su familia, de su madre y de las ganas que tiene de reconciliarse con ella. Un ejemplo más del mercantilismo emocional de la prensa del corazón. Ahora, la niña va de víctima, de hija renegada y ese es el papel que vende. Pretende, pues que su madre le responda para seguir vendiendo el drama familiar.

Es muy cansino ver a Rocío Flores y a su padre como estrellas televisivas cuando, en realidad, no hacen nada. Ni ellos ni Carrasco (que ahora trabaja para ‘Lazos de sangre’ en TVE pero sin hacer mucho ruido) El morbo de esta historia es el lograr entender por qué una madre rechaza de tal manera a sus propios hijos. Algo muy fuerte tiene que haber pasado para eso, algo que a nadie le interesa contar. Lo que da rabia es que Antonio David ahora nos venda esa imagen de que jamás ha roto un plato, de que es el bueno de la historia pero sin explicar por qué.

La llamada de Gloria Mohedano

El miércoles 1 de julio se vivió un nuevo e importante capítulo en esta ‘guerra’. A ‘Sálvame’ llamó, por primera vez, Gloria Mohedano, hermana de Rocío Jurado y, por tanto, tía de Rocío Flores.

Mohedano jamás ha concedido una entrevista pero, casualmente, ahora sí. ¿Para qué? Para cargar contra su sobrina:

¿Hay algo más fuerte que se le pueda hacer a sus hijos que ignorarlos? ¿Sentir esos hijos que su madre los ignora? No hay nada en el mundo, yo soy madre, tengo tres hijas y a ella también, desde que nació. Te puedo prometer que esos niños no han hecho nada. Y si lo han hecho que hable mi sobrina, que le diga qué ha hecho sus hijos.

Pero cuando Jorge le preguntó a Gloria por qué ya no se habla con su sobrina, la mujer contestó había ‘pasado algo’ con la herencia de Rocío Jurado. Ahí queríamos llegar. Claro, por eso Carrasco no se habla con casi nadie de su familia materna pero de eso no dan detalles.

Eso sí, Antonio David, en plató, aprovechó para llorar largo y tendido por la defensa de Gloria Mohedano.

¿Qué va a pasar? Según los rumores, Carrasco se está preparando para dar la cara públicamente y contestar a sus ‘enemigos’. Eso es precisamente lo que está deseando su ex marido y su hija. Así pueden seguir viviendo del cuento.