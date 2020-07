Santiago Segura, otro más que destroza al Gobierno por su incompetente gestión de la desescalada

El 1 de julio de 2020, Thais Villas se llevó a Santiago Segura de ‘Terracitas’ este miércoles en El intermedio y allí, el cineasta, que presentaba película nueva, se hizo las preguntas que todo el mundo se hace: ¿Por qué en la nueva normalidad se pueden hace unos cosas y otras no?

Santiago segura estrena nueva película , ‘Padre no hay más que uno 2, la llegada de la suegra’, una secuela que pretende arrasar en taquilla como lo hizo la primera en 2019.

Dijo el director. Pero claro, acabamos de salir de un estado de alarma. Aún tenemos miedo a salir a según qué sitios y encima, los cines han tener un aforo limitado mientras que en los trasportes públicos , por ejemplo, no. Algo que toda España se pregunta y que desde el Gobierno nadie ha sabido responder.

Sobre el estreno de su película, Segura se mojó en política y reconoció que

Es el 7 de agosto, a ver cómo está el tema. Es una buena comedia donde se van a reír y pasarlo bien, pero no sé. Si en un Ave puedes ir tres horas y media con un señor al lado tosiendo, ¿por qué no vas a ir al cine que hay butacas libres o hidrogel en la puerta?».

Y sobre todo lo que ha ocurrido y el cómo ha vivido el el confinamiento, Segura le confesó a Villas que:

Esto de la pandemia ha tenido cosas malas, pero también algunas buenas.

Hay gente que no me gusta ni abrazar, ni besar ni dar la mano, pero en tu caso, te habría dado un abrazo, pero me da rabia no poder hacerlo. Me he quedado cortado.

Al principio del confinamiento me dio por hacer pan y bollos, pero luego me los comía.

Entonces pensé en hacer ejercicio porque nunca he tenido la oportunidad de ver si mi cuerpo era susceptible de mejorar. Hago una hora y media diaria de ejercicio con vídeos de Youtube, leyendo, mezclando aeróbico con anaeróbico, pero me he lesionado dos o tres veces.

Hago ejercicio en camiseta y calzoncillos, no hay documentos gráficos porque no soy influencer