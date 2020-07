Telecinco y la prostitución: una relación histórica que le puede costar la cabeza a Paolo Vasile

El tema de moda veraniego en ‘Sálvame’ es el de una supuesta red de prostitución en la que estarían implicados futbolistas famosos. Llevan días con ese tema pero no dan nombres. Lo peor, es que ya no se cortan y se enfrentan a una multa millonaria. Pero la relación entre Mediaset y el oficio más antiguo del mundo no es nueva. Ha habido muchos, muchísimos personajes, que han salido en Telecinco y que se han dedicado a la prostitución.

Futbolistas y prostitución: la última tomadura de pelo de Telecinco

En ‘Sálvame’ llevan días hablando de lo mismo pero, en realidad, el pistoletazo de salida lo dio ‘Socialité’ el 20 de junio de 2020, cuando anunció que tenía la ‘bomba de las bombas’, la confirmación de que un futbolista muy famoso, casa con una mujer igual de popular que él, había sido infiel.

Al final, en el programa presentado por María Patiño no tuvieron el valor de dar nombres pero en ‘Sálvame’ recogieron el testigo y han dado paso a una supuesta trama de fiestas y chicas de compañías que cobrarían unos 1.5000 o más por día por irse de viaje con futbolistas y personajes de mucho nivel económico.

Ya no hay límites. En ‘Sálvame’ han hablado con una agencia que lleva a chicas a este tipo de eventos, y particularmente con algunas ‘protagonistas’, entre ellas la conocida exconcursante de ‘GH’, Amor Romeira, quien asegura que len ofrecido hasta 900 euros por cita pero que ella nunca se ha prestado a eso aunque sí ha estado con más de 100 futbolistas famosos pero como amante, no como scort.

Fani, la mujer que ha rotos el tabú

En televisión se ha hablado mucho, pero mucho de prostitución, el problema es que, en ciertos programas se han utilizado eufemismos y recovecos lingüísticos para no comprometer el horario protegido.

Pero todo ha cambiado con Fani Carbajo. Como decíamos, en ‘Sálvame’ suelen andar con cuidado con ciertos asuntos. Por ejemplo, hace un par de semanas se habló del supuesto pasado como scort de Oriana Marzoli pero en el programa de La fábrica de la tele se cuidaron muy mucho de no decir las palabras incorrectas.

Pero lo que vimos el 22 de junio de 2020 ya fue escandaloso. Resulta que un día antes, el colaborador Miguel Frigenti dijo tener información exclusiva que relacionaba a Fani Carbajo (actual concursante de ‘La casa fuerte’) con la prostitución. Esta noticia fue recogida por Sálvame y allí se presentó Maite, tía de Fani, para decir que esas informaciones eran falsas y que provenían de alguien que lo único que quería era vengarse de su sobrina.

Primero llamaros a las prostitutas ‘Pretty Woman’ y luego ya ni eso. Llevan semanas hablando del tema sin tapujos y como lo de Fani ya ha decaído, ahora se dedican a hablar de las ‘fiestas’ privadas de los futbolistas.

La prostitución en Telecinco

En Telecinco especialmente se ha hablado mucho del oficio más antiguo del mundo. Entre sus personajes más famosos, muchos de ellos han reconocido abiertamente haberse dedicado a la prostitución e incluso ha habido escándalos de verdaderas ‘tratas’ dentro de la cadena. Veamos los ejemplos más claros.

María José Galera: con ella nació el escándalo

Ella fue la primera. Nos pilló en una época (el año 2000) en la que estábamos en pañales. Éramos unos inocentes espectadores que nos escandalizábamos con facilidad aunque pensásemos que ya lo habíamos visto todo. Pero llegó la primera edición de ‘GH’ y descubrimos un mundo nuevo en el que cualquiera podía ser famoso y con él, su pasado.

El paso de Galera por la Casa de Guadalix fue breve pero intenso. Se enamoró de aquel militar con gusto por el drama y de nombre Jorge Berrocal. A su salida, vio con horror cómo la revista ‘Interviú’ aireaba su pasado como prostituta. Galera no lo negó nunca pero alegó que lo había hecho para darle de comer a sus hijas. Ella fue a la primera a la que ‘perdonamos’ sus ‘excesos’ y la encumbramos al estrellato como madre coraje. ¿Pero realmente se libró alguna vez de la temida ‘etiqueta’? Poco, la verdad. Cada vez que sale en televisión alguien le recuerda lo que hizo. Ella discute, grita y se ofende pero sigue entrando en el juego. De algo hay que comer.

Malena Gracia: con la ‘verdad’ por delante

Lo cierto es que la vida de Malena Gracia no ha sido fácil. La ex chica Playboy, cantante, actriz, ex de ‘Supervivientes’ y habitual de los programas de T5, ha sufrido lo suyo para llegar a ser conocida. Uno de los mayores traumas por los que ha pasado esta mujer sucedió cuando mantuvo una relación sentimental con el abogado prófugo de la justicia, Emilio Rodríguez Menéndez. Si estar con este señor no era suficiente penitencia, lo cierto es que el affaire le salió caro a la ‘artista’.

Y es que, cuando ella rompió con él, el abogado quiso vengarse mostrando en un revista que él se inventó y que llevaba el nombre de ‘Dígame’, las imágenes de un vídeo de cámara oculta en el que se veía a la mujer ejerciendo la prostitución.

Es algo que sólo hice dos veces y por necesidad. Cuando se hizo público pensé incluso en quitarme la vida. Mi madre casi se muere de los disgustos.

María de Mora: Lecciones de supervivencia

Lo de esta mujer bien merece una novela de esas que tienen mucho éxito pero que sacan de quicio a las feministas. Esta señora se hizo muy conocida por ser víctima (en 2004) de la cámara oculta de El Mundo TV que pretendía destapar a todas las actrices, modelos y presentadoras que se dedicaban a la prostitución.

De Mora era la ‘madame’ de una agencia de chicas de compañía y para ‘cazarla’, se le tendieron dos trampas. Primero con una joven reportera que se hizo pasar por ‘aspirante’ a prostituta y segundo con un ‘cliente’ extranjero que llegó a concertar una cita con tres famosas -allí vimos a Nuria Bermúdez, Sonia Monroy y Malena Gracia– pero que se canceló en el último momento.

María de Mora cerró el ‘chiringuito’ y aprovechó el escándalo para hacerse un hueco en la televisión. Primero, se fue a ‘DEC’ a hablar de su ‘empresa’ y para dejar caer que había hecho un trío con Carmen Martínez Bordiú y su marido. Más tarde, fue un rostro habitual de T5 y sigue viviendo de ello.

Pipi Estrada y las chicas de ‘MyHyV’

Es muy gracioso que ahora se hable de citas entre futbolistas y famosos cuando, hace ya 7 años a Pipi Estrada, le acusaron de provocar precisamente este tipo de encuentros.

Estrada trabajaba como asesor del amor en ‘MyHyV’ junto a su ex, Miriam Sánchez, cuando le acusaron de arreglar citas entre famosos futbolistas y participantes del programa.

No entendemos muy bien por qué, pero hacer eso era algo imperdonable y le echaron de Telecinco para siempre.

María Lapiedra

En 2018, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ( CNMC )denunció a TELECINCO (MEDIASET) por la emisión en su programa Sálvame Naranja, por contenidos que podrían no ser adecuados para los menores de 12 años y, por ello, no podrían ser emitidos en la franja de protección reforzada de 17 a 20 horas. En concreto, una de las denuncias versaba sobre el pasado de María Lapiedra. En vez de acusarla directamente de haber ejercido la prostitución, el programa utilizaba eufemismos como ‘princesas’ (prostitutas) que iban a ‘cenas’ (citas) con hombres (clientes).

¿Por qué está mal que en Telecinco se hable de prostitución?

Llegamos al meollo de la cuestión. La prostitución no debería ser un lastre ni un tabú sino que debería debatirse como un problema. Lo que hace Telecinco es frivolizar.

Más del 95% de las prostitutas no ejercen su profesión con libertad, casi todas forman parte de la explotación sexual de la mujer. Pero claro, si sacan a unas chicas que cobran una cantidad enorme de dinero para estar con futbolistas guapos y famosos, cualquiera diría que bravo por ellas, que no pasa nada. Ese es el problema, que la mayoría no puede elegir.

Pero todo esto a Paolo Vasile le da igual. De momento. Para empezar tendrá que pagar una suma de no menos de medio millón de euros. Pero es solo el principio. Van a caerle demandas. Muchas. Tiempo al tiempo.