Oriana e Iván, desatados en ‘La casa fuerte’: La escena de sexo más bestia que se ha visto en Telecinco

Oriana e Iván, tras mucho pelearse, por fin son novios. ¿Durarán? No pero al menos les regalan a los espectadores de ‘La casa fuerte’ unas grandes escenas sexuales. La más bestia de todas la vimos el 2 de julio de 2020 durante la gala del reality de Telecinco.

Oriana e Iván: de los celos a la postura del perrito

Oriana Marzoli (la chica que deja todos los realitys a los pocos días de empezar) llegó a ‘La Casa fuerte’ con un aliciente: Iván González. Los dos ya se conocían de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ y, al parecer, había pasado ‘algo’ entre ellos pero él renegaba descaradamente de ella.

Aún así, durante la primera semana de concurso, a Oriana e Iván les dio tiempo a todo. Como vimos el jueves 18 de junio de 2020, la pareja vivió una noche de pasión bajo el saco de dormir. Entre gemidos y ruidos muy sugerentes, González le confesó a Marzoli que deseaba que pronto pudieran entrar en la casa (ellos estaban entonces en el jardín, como ‘Asaltantes’) para tener una cama y una habitación para ellos solos.

Luego, rompieron y se llamaron de todo. Luego, volvieron a juntarse, y ella aseguró que le encanta hacer “la postura del perrito”. Luego volvieron a romper y ahora, a 2 de julio de 2020, parece que son, oficialmente pareja. Hasta dentro de dos días…

Afianzando una relación a base de sexo

Oriana e Iván han dado un paso más en su relación. Los de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ya son novios de manera oficial. Así lo confesó él el 2 de julio de 2020 durante la gala de ‘La casa fuerte’:

Yo no entro a tu vida para hacerte sufrir, entro a tu vida para hacerte feliz. Para que todo lo mal que lo hayas pasado se olvide y empieces una vida junta conmigo. Yo cuando te digo que te quiero lo digo de verdad. Cada día me doy más cuenta de que quiero estar contigo. Oriana Cristina Marzoli, ¿quieres ser mi novia?

Ella respondió que sí y la pareja fue a celebrarlo a la ducha de Ferre y Cristina, donde no dudaron en desatar su pasión bajo el agua. «¡Ay Dios!», gritaba la venezolana. Una de las escenas eróticas más bestias del año.

Como ahí no enfoca la cámara pensaba que no se iba a escuchar

Se justificó Oriana en el directo con Jorge Jvaier.

¿Estabais de pie?

Quiso saber, divertido, el presentador

Es que de pie no creas que me gusta mucho. La ducha tiene espacio y me puedo poner en cuatro.

Confesó ella.

En el suelo y apoyada en el váter, rollo Super man con la cara pegada al azulejo para que haya más espacio de recorrido

Añadió Iván

Iván a Oriana: «Eres la persona con la que quiero estar dentro y fuera del programa»

Para poner un broche de oro a su historia de amor, Iván organizó una romántica cena para Oriana.

Brindamos porque realmente funcione fuera y nada pueda influir en lo que pensamos el uno del otro.

Dijo ella, a lo que él contestó:

Que todos los momentos que vivamos en ‘La casa fuerte’ sean solo el comienzo de una bonita de historia de amor de duración eterna. No eres mi novia desde ayer, para mi eres mi novia ya desde hace tiempo. Hay veces que me he sentido muy agobiado porque lo pasaba mal cuando tú lo pasabas mal. Con esos detalles me he dado cuenta de que eres la persona con la que quiero estar dentro y fuera del programa.

Los dos terminaron por dedicarse un “te quiero” pero… Hubo drama

Oriana no termina de creerse a Iván

Más tarde vimos como Oriana se sinceró con Fani (a la odia, a ratos) y confesó que no terminaba de creerse a Iván.

A mí que me diga que quiere que sea para siempre después de un mes no cuela. En un momento está nervioso, en otros contesta mega mal… no me hace entenderlo del todo

Cuando él vio esta confesión durante la gala, se puso cursi y le dijo a ella:

Yo voy a hacer una promesa aquí delante tuya y de mis compañeros. Yo si se me vuelve a poner en duda mis sentimientos no voy a seguir con esta relación porque estoy dando el 100% y las cosas al 80% no me gustan. Yo me fío al 100% de ella.

Mañana, seguramente, informaremos de la última bronca entre Iván y Oriana. Para eso están…

Las 5 parejas que Vasile debería llamar ya para meter a capón en ‘La casa fuerte’