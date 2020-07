La triste vida de Terelu Campos: regresa a ‘Sálvame’ con más arrogancia que nunca y despidiéndose de su dignidad

Nuevo capítulo de cómo las Campos pierden la dignidad. Esta vez le ha tocado a Terelu Campos, quien, tras jurar que nunca volvería a ‘Sálvame’, ha regresado para participar en ‘La última cena’, y lo ha hecho con su arrogancia de siempre.

La caída en desgracia de las Campos

Cada noticia que se puede dar de las Campos se puede resumir con una pregunta: ¿Pueden hundir más su imagen pública?

María Teresa y sus hijas llavan años dando palos de ciego, han pasado de ser profesionales a personajes, viven de vender sus miserias. Es perfecto, nadie las juzga, el problema es su arrogancia y que no admitan cuál es su nueva situación. No son más valiosas que Belén Esteban, por ejemplo, y eso es lo que no soportan.

La relación entre las Campos y Sálvame’ siempre ha sido conflictiva. Primero fue Terelu la que fichó como tertuliana y estuvo muchos años a gusto hasta que un día lo dejó y Paolo Vasile (consejero Delegado de Mediaset España) decidió no perdonárselo jamás. Cuando regresó, Terelu tuvo que conformarse con las migajas (dejó de sustiitur a Jorge Javier Vázquez en el ‘Deluxe’ y pasó a ser una más).

Luego, María Teresa Campos fue la ‘Defensora de la audiencia’ de ‘Sálvame’ pero lo dejó varias veces tras discutir con Jorge Javier Vázquez. Años después, la veterana periodista fue despedida de Mediaset de manera permanente.

Y luego llegó Carmen Borrego, que hasta ese momento había sido realizadora de programas. Gracias al relaity ‘Las Campos’, la hermana menor se hizo famosa y fichó como colaboradora de ‘Sálvame’. Pero fue en 2019 cuando comenzó el drama.

Primero fue Borrego. La menor de las Campos se fue de ‘Sálvame’ sin apoyos, humillada, cabreada y sin saber a qué dedicarse. ‘Viva la vida’ la rescató, principalmente para que se metiera con los de su antiguo programa (la valía de Carmen como tertuliana no da para más).

Recordemos que en mayo de 2019, Terelu se vio obligada a dejar ‘Sálvame’ porque, según ella, sus compañeros la machacaban de manera injusta.

Tanto Terelu y como Carmen ficharon por ‘Viva la vida’ y se han tirado más de un año criticando a sus compañeros de ‘Sálvame’ y vendiendo sus dramas y enfermedades a diversas revistas (Terelu su cáncer y Borrego su coronavirus, por ejemplo).

Terelu vuelve a ‘Sálvame’: ¿Para siempre?

Terelu está mal de dinero, ella misma lo ha dicho (aunque vive en casas impresionantes). Por ello, al final, la ‘necesidad’ manda y el miércoles 1 de julio de 2020 se descubrió que iba a ser una de las participantes, junto a Víctor Sandoval, de ‘La última cena’, el programa de Telecinco para los viernes por la noche en el que los colaboradores de ‘Sálvame’ cocinan y se pelean.

El caso es que el jueves 2, Terelu, muy digna ella, decidió quedar directamente en el mercado con Víctor para comprar los ingredientes de la cena 8 Normalmente, los colaboradores parten desde el plató en coche).

Al ver A Víctor, Terelu (creyendo que es graciosa cuando no lo es) se hizo la ofendida porque, seamos sinceros, Sandoval es un histérico.

Así pues, Campos, aseguró que iba a necesitar un tranqulizante y se pasó la tarde despreciando a su compañero.

El truco de ‘La última cena’

Primero de todo, ‘La última cena’ anunció su gran final hace dos semanas. Lo que pasó es que Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban discutieron en un ‘Deluxe’ y el programa hizo un especial con ellos dos que arrasó en audiencia.

Telecinco decidió, pues, seguir con el programa pero había que aumentar la apuesta. Por eso llamaron a Terelu, para crear morbo y expectativas. Por lo tanto suponemos que la cifra que le han podido ofrecer ha sido bastante cuantiosa.

¿Terelu debería volver a Sálvame’?

Da igual. Al final, Terelu va a hacer lo que más le convenga a su bolsillo. Volverá, seguirá siendo igual de Arrogante y, de nuevo, se irá ofendidísima con el comportamiento de sus compañeros. Otra vez nos preguntamos: ¿Las Campos pueden hundir más su imagen pública?

