El ‘dictador’ Jorge Javier Vázquez sigue despreciando a Belén Esteban y aprovecha para cargar contra el Rey

Jorge Javier Vázquez no aprende. Tras su bronca con Belén Esteban y demostrar que es un ‘dictador’ progresista que no admite ideas que no sean las suyas, sigue metiéndose en política. En una entrevista, el presentador ha vuelto a reírse de ’la princesa del pueblo’ y, para colmo, ha criticado al Rey y ha aprovechado para insinuar que tiene contacto directo con Pedro Sánchez.

Si bien el deseado regreso de Belén Esteban a la pequeña pantalla tras más de tres meses confinada en su domicilio prometía, pocos hubieran presagiado que lo haría por lo que lo hizo. La de San Blas aprovechó su momento al más puro estilo Rosa Benito en ‘Supervivientes 2011’ para hacer una valoración personal sobre cómo se ha vivido y gestionado la emergencia sanitaria del coronavirus en España. Aquel parecer le costó finalmente el que prometía convertirse en el rifirrafe del verano y se saldó con la salida de un irritado Jorge Javier Vázquez de plató. Pero, tras una semana de crisis, enfrentamientos, muchas dudas y reuniones de urgencia, todo pareció volver a su cauce.

Pero quedó claro que Jorge Javier no admite que alguien piense distinto ( atacó a Antonio Montero por votar a VOX) y sigue con su discurso progresista.

Nuevo ataque a Belén Esteban

En una entrevista para la emisora catalana RAC1 recogida por Ecoteuve, Jorge Javier sigue despreciando a Belén Esteban;

Decir lo de las amigas del metro implica un grado muy grande de desconexión con el mundo real: porque todo el mundo va en metro. Sé que ha tenido mucha repercusión pero para mí es una anécdota. No le doy importancia. No hemos hablado desde entonces, cuando hicimos la cumbre por la paz. La conozco mejor que se conoce ella misma.

«Estoy muy feliz con este Gobierno»

Obviamente, Jorge Javier volvió a meterse en política y dijo:

El franquismo siga muy vivo. Yo no era consciente. Y va a perdurar porque esos padres van a inculcar a sus hijos ideas fascistas. No digo el barrio de Salamanca, pero yo sé que por ciertos sitios es conveniente que no vaya a pasear solo o a ciertas horas de la noche. Es algo que ya me venía pasando. Para evitar problemas hay que evitar multitudes y gente joven. El insulto te va a caer. Antes se reprimían y ahora tienen una excusa para decirte ‘maricón’. Han aflorado unos sentimientos que estaban escondidos. Ciertos partidos están animando a que salgan. Si hoy hubiera elecciones les votaría (al PSOE) Estoy muy feliz con este Gobierno y doy gracias de que no estén los otros. No puedo imaginar un Gobierno de Casado, pero puede pasar porque en Madrid está Ayuso y aquí tenéis a Cayetana.

El ataque de Vázquez contra Felipe VI

Vázquez aprovechó la entrevista para, otra vez, cargar contra la monarquía:

¿Alguien espera algo de Felipe VI? La monarquía no está ni se la espera. Antes aparecía Juan Carlos y todos nos poníamos firmes. Ahora nos da igual. Y tenemos la libertad de decir que no nos gusta, que está alejado de la realidad y que no se entera. Estamos desencantados con él y con su padre, que ha llevado una vida de esplendor cuando el país estaba devastado. Hemos crecido y ya no nos tragamos nada. Antes vivíamos engañados

¿Le ha enviado un SMS Pedro Sánchez?

Los entrevistadores de la emisora catalana le preguntaron a Vázquez si después de tantas polémicas ha recibido alguna llamada de Pedro Sánchez.

El presentador, haciéndose el misterioso, dijo:

Hablar no.

Lo dijo dos veces y entre risas, por lo que se puede suponer que han podido mandarse algún tipo de mensaje.