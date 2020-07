Torito confiesa entre lágrimas su “enfermedad crónica letal” y confirma su ‘suicidio profesional’ en Telecinco

Nadie se lo esperaba pero Quique Jiménez, alias ‘Torito’, fue el absoluto protagonista de ‘Viva la vida’ el 5 de julio de 2020. El colaborador contó que sufre una enfermedad letal peor aprovechó para cargar contra Mediaset en un acto tan sincero como suicida.

Torito lleva trabajando en Mediaset casi 20 años. Es un rostro habitual de la cadena, colaborador actual de ‘Viva la vida’ así como de programas como ‘Sálvame’ o ‘Qué tiempo tan feliz’. Pero Quique Jiménez siempre ha sido un personaje ‘secundario’ dentro de Telecinco, provocador y gracioso pero que nunca ha destacado más allá de ser tertuliano.

Por todo ello fue impactante su confesión, el 5 de julio de 2020, ante Emma García en el plató de ‘Viva la vida’.

La enfermedad de Torito

De lo que todo el mundo habla es de que Torito sufre una enfermedad letal. No especificó cuál pero sí dijo cómo se la diagnosticaron

Me levanté y me fui al supermercado, me fui a casa y por el camino no podía ni caminar. Me senté en un banco, pasó un taxi y me fui a urgencias. Me ingresaron de lo mal que me vieron. Estuve dos semanas ingresado. Soy enfermo crónico de una de las enfermedades más letales del mundo. Estoy bien de salud porque tengo un montón de reconocimientos, tomo pastillas, pero lo cuento para que sepáis que todos tenemos nuestras mierdas en casa que no contamos.

El desprecio de Torito hacía Mediaset

Pero, en realidad, lo más escandaloso de la entrevista llegó cuando el colaborador dijo estar muy decepcionado con Mediaset España.

Durante 18 años nunca se me ha llamado para hacer ningún casting, nunca se me ha llamado para poder ser algo más en la cadena. Yo en autonómicas presento programas. No es que quiera ser presentador de Telecinco, pero sí que ves pasar oportunidades delante de ti que nunca te tocan a ti. Ya he tirado la toalla. Ahora la prioridad es mi familia No es que esté decepcionado con Mediaset, es que igual el problema es uno mismo. Tal vez uno mismo se cree el ombligo del mundo y crees que eres más bueno de lo que eres. A ver, yo doy las gracias al programa y a la cadena, porque no podría vivir sin vosotros, pero sí que creo que me merezco algo más que salir cinco minutos a hacer el bufón a este programa. ¿Lo estás diciendo con un tono despectivo?

cuestionó Emma García.

No, porque realmente lo he escogido

A lo que Emma le dijo:

Ni los colaboradores serían capaces de hacer lo que haces tú.

Torito, sin embargo, no estaba convencido: