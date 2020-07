La locura de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’: Toñi Moreno es desterrada pero Jesús Vázquez no sale mejor parado

Enésimo movimiento incomprensible de Paolo Vasile. El Consejero Delegado de Mediaset España ha decidido quitar a Toñi Moreno de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ y sustituirla por Jesús Vázquez.

Es todo tan loco y tan absurdo que bien merece un análisis. Recordemos que ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se canceló al comienzo del Estrado de Alarma y su futuro no estaba claro.

El 7 de julio de 2020 se supo que el clásico dating show de Mediaset volverá en septiembre pero con un nuevo cambio: Jesús Vázquez sustituirá a Toñi Moreno al frente del programa.

Toñi Moreno: la gran víctima de Paolo Vasile

Vayamos por partes: Toñi Moreno. ¿Cómo es posible que Paolo Vasile la desprecie tanto? ¿Qué le ha hecho? La andaluza ha sido más despreciada en Mediaset que todas las Campos juntas. Es incomprensible.

Repasemos su vía crucis: El sábado 20 de octubre de 2018 se supo que Emma García y Toñi Moreno se iban a intercambiar sus respectivos programas. Es decir, que la primera se hará cargo de ‘Viva la vida’ en Telecinco y la otra hará lo propio con ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ en Cuatro. Era imposible entender la decisión de Paolo Vasile.

En esa época, Moreno llevaba 2 años triunfando en ‘Viva la vida’, un show que ella levantó de la nada, mientras que ‘MyHyV’ había sido relegado a Cuatro haciendo audiencias paupérrimas, eso sí, Emma García llevaba más de una década sentada en las famosas escaleras del programa.

El sábado 20 de octubre de 2018 se supo que Emma García y Toñi Moreno se iban a intercambiar sus respectivos programas. Es decir, que la primera se hará cargo de ‘Viva la vida’ en Telecinco y la otra hará lo propio con ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ en Cuatro. Era imposible entender la decisión de Paolo Vasile.

En esa época, Moreno llevaba 2 años triunfando en ‘Viva la vida‘, un show que ella levantó de la nada, mientras que ‘MyHyV’ había sido relegado a Cuatro haciendo audiencias paupérrimas, eso sí, Emma García llevaba más de una década sentada en las famosas escaleras del programa.

Luego llegó el siguiente ‘palo’: Toñi va a presentar el que fue su programa, ‘Viva la vida’, durante los meses de verano. Es decir, va a ser la sustituta de su sustituta. ¿Hay algo peor? Sí.

Y es que, de repente, Toñi se ha quedado sin ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. No entendemos nada. El show no iba pero en audiencia que con Emma García. Además, no sabemos si Pailo Vasile le tiene ‘manía’ o no a la andaluza pero, para los espectadores, Moreno no puede ser más empática y cercana.

¿Es buena idea fichar a Jesús Vázquez?

En el fondo, la idea de sustituir a Toñi Moreno por Jesús Vázquez no es tan mala. O si.

Jesús Vázquez es una estrella, un referente y uno de los grandes profesionales del entretenimiento de nuestro país. Su fichaje puede darle un aire nuevo al dating-show, o por lo menos, puede provocar cierto interés a priori.

Vázquez va a ser eficaz, como siempre ha sido, pero existe la duda de que sea el idóneo para el público objetivo de ese programa.

De todas formas, no podemos evitar pensar que Vázquez ha sido ‘relegado’ a ‘segunda división’.

Seamos sinceros, ‘MyHyV’ se mantiene en Cuatro porque es barato, porque hace marca, genera contenido y nuevas ‘estrellas’ para Mediaset y en redes sociales es un fenómeno social. Eso sí, las audiencias no son muy buenas – 4,2% de share y 253.000 espectadores-.