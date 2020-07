Se destapa el gran secreto de Fani y Christofer en ‘La casa fuerte’: Su relación es una auténtica estafa

La historia de amor entre Fani Y Christofer siempre ha sido difícil de creer pero tras lo que ocurrió el 9 de julio de 2020 en ‘La casa fuerte’ ya podemos tener claro que lo suyo, más que una relación tóxica, es un montaje. Y es que Fani ha sido descubierta en otra deslealtad y su novio sigue ciego ( o se lo hace).

Unos días antes, Fani dijo sentirse ‘extraña’, con los “pechos más grandes” y con muchas náuseas. Es decir, pensaba que estaba embarazada. Tanto ella como Christofer estaban encantados. Es lo que querían, un hijo en común, pero nadie les creía.

Lo cierto es que la historia de amor entre estos dos es bastante inverosímil. Les conocimos en ‘La isla de las tentaciones’ donde ella le fue infiel a él con Rubén, uno de los solteros contratados para seducir a las mujeres.

Mítica es ya la escena de Christofer llorando y gritando “Estefanía” por las playas de República Dominicana al enterarse de la traición de su amada pero meses después, la pareja volvió a estar junta. Ella pasó sin pena ni gloria por ‘Supervivientes 2020’ pero en ‘La casa fuerte’ , ya juntos otra vez, han vuelto a dar la ‘campanada’.

Por un lado, a Fani la han acusado de haber ejercido la prostitución y ella, aunque lo niega y llora mucho, ahí sigue concursando. Él, siempre fiel, la cree sin excusas y es el hazmerreír de sus compañeros

Siempre hemos tenido la imagen de Christofer como una marioneta de Fani, un ser vacío que hace y dice lo que quiere su pareja pero… ¿Y si él es un cómplice consciente de todo lo que pasa?

El 9 de julio de 2020, durante la gala de ‘La casa fuerte’ les pasaron muchas cosas a Fani y a Christofer

La relación de Fani y Ferre ha cambiado por completo. Los concursantes de ‘La casa fuerte’ se hicieron amigos íntimos durante su participación en ‘Supervivientes 2020’, pero parece que aquello queda muy lejos.

Fani tuvo una discusión muy tensa con Ferre que acabó con él advirtiendo que no ‘le hiciera hablar’.

Al comienzo de la novena gala de ‘La casa fuerte’, Jorge Javier Vázquez no desaprovechó la ocasión para preguntarles a Ferre y Cristina qué es lo que saben como para que Fani pueda tener ‘miedo’.

Vázquez dijo:

Ferre contestó:

Pero con la otra teoría a Ferre se le escapó una sonrisilla nerviosa.

El de Lepe contestó que «puede ser eso».

Ferre explicó que eso no es una traición a Fani, sino que le molestó mucho que ella se hubiese metido con Cristina y que lo hacía en defensa de su novia.

No quiero decir nada porque tampoco soy quien para meterme en una relación. Pero que no me toque lo mío porque si no lo diré. Espero que Fani no me diga nada porque si no se puede liar.