La vergüenza de Telecinco: se atreven a señalar a Olvido Hormigos pero no a los futbolistas que organizan fiestas con prostitutas

En ‘Sálvame’ llevan días amenazando a una famosa con desvelar su doble vida como prostituta. El 14 de julio de 2020, a Kiko Hernández se le ‘escapó’ un nombre: Olvido Hormigos.

El comienzo de la polémica: La famosa con una doble vida.

Nada más empezar el programa de Telecinco del 13 de julio de 2020, Kiko Hernández (el presentador de ese día) anunció que tenían “la bomba de las bombas”.

Al parecer, un colaborador del espacio había llevado una información que iba a impactar a todo el país: Una famosa, muy famosa, había sido cazada negociando su salario como prostituta.

Al parecer, la famosa estaba casada, tenía hijos, había aparecido varias veces en ‘Sálvame’ así como en diversas revistas y , tras la pandemia, se había visto tan mal económicamente que habría tenido que ejercer la prostitución.

’Sálvame’ tenía una grabaciones de la susodicha negociando ‘su precio’.

Pero al final no se dijo nada. Bueno sí, que quien había llevado la información había sido Antonio David Flores (cosa inaudita y sospechosa porque este señor nunca lleva noticias al programa).

Pero desde el principio se sabía que no iban a dar nombres., Primero, Kiko Hernández aseguró que si la “famosa” en cuestión llamaba para pedir tiempo y así decírselo a su familia, esperarían 24 horas. Mentira. Eso lo dijo el presentador para cubrirse las espaldas.

Dos mujeres y un secreto

Al día siguiente, Kiko Hernández cambió el discurso. Dijo que le había prometido a la famosa en cuestión 48 horas antes de contar su secreto. Mentira. Habían dicho 24 horas.

Pero ese 15 de julio tenían otra información que dar. Al parecer, otra mujer famosa había llamado a uno de los directores del programa de madrugada, amenazándole con poner demandas si hablaban de ella.

Es decir, hay, se supone, dos mujeres. Una, de la que han hablado desde el principio, y otra que se sintió aludida y se delató así misma llamando al director del programa.

El ‘descuido’ de Kiko Hernández. ¿Lo ha hecho a propósito?

Ya estaban en ‘Sálvame tomate’ (cuando pueden hablar de todo tipo de temas sin miedo al horario protegido) cuando Kiko Hernández estaba hablando con el colaborador Gustavo González sobre la primera mujer, es decir, la famosa a la que supuestamente han pillado ejerciendo la prostitución.

Entonces, a Kiko se le escapó el nombre: Olvido. Es decir, Olvido Hormigos, la exconcejala socialista que se hizo famosa por mandar un vídeo porno a su amante y que después se hizo bastante famosa dentro del universo de Mediaset (‘Supervivientes’, GH VIP 3’, ‘Mira quién salta’, ‘Sálvame’…).

Kiko, al darse cuenta de su error dijo que no, que esa no es la mujer de la que llavaban hablando dos días. No, en realidad, dijo el presentador, Olvido Hormigos había sido la mujer que había mandado un mensaje amenazador al director del programa.

Lo que no se sabe es si Olvido es, en realidad, las dos mujeres: la que ha ejercido la prostitución y la que se sintió aludida.

¿Lo que Kiko Hernández fue un error? Lo dudo. Ha sido la firma que ha tenido el programa de decir algo intentando esquivar una demanda.

Olvido Hormigos, autora de ‘El abrazo infiel’

Machismo extremo

En ‘Sálvame’ llevan 3 semanas hablando de prostitución. Primero, acusando a Fani (concursante del reality ‘La casa fuerte’) de ejercerla y luego destapando supuestas tramas entre futbolistas, toreros y chicas de compañía.

Han sido muchas horas de televisión hablando de sexo por dinero pero sin dan nombres . Al menos no de los clientes, eso sí, algunas chicas sí han sido señaladas y han sido entrevistadas para contar como han vendido sus cuerpos.

Como Hormigos tiene un pasado, se creen que es una presa fácil. De ella sí pueden dar el nombre, el de los ‘clientes’ no.

Además, recordemos que Olvido ha sido absolutamente maltratada en ese plató. Jorge Javier Vázquez (el progre de pacotilla) la insultó y la echó a patadas llamándola “sucia”.

Y luego tienen una sección feminista semanal. Es una vergüenza.