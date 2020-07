‘La casa fuerte’: Jorge Javier Vázquez destroza a Oriana Marzoli y Yola Berrocal rompe a llorar

La obsesión de Jorge Javier Vázquez con Oriana Marzoli no conoce límites. El 16 de julio de 2020, durante la penúltima gala de ‘La casa fuerte’, el presentador cargó contra la concursante con un zasca épico.

Muy metida en su papel de Celestina, Leiticia Sabater preparó una romántica cena para Yola y Cristian. Sin embargo, mientras los concursantes disfrutaban de la velada, Oriana, Iván, Ferre, Cristina y Labrador boicotearon el encuentro con unos grandes carteles en apoyo a la novia del navarro y gritando «Jessica , estamos contigo, no hay fidelidad, no a la estafa sentimental ¡Yola retirarte!».

Durante la gala, tras ver las imágenes, Cristian, que se ha pasado el concurso ligando con Yola pero negando la evidencia, explicó que él accedió cenar con su compañera para dejarle las cosas claras y poder comerse un chuletón y beberse un buen vino- sí, podemos reírnos-.

Jorge Javier Vázquez preguntó a la excomponente de las Sex Bomb si ella se había sentido deseada en algún momento por el hijo de Maite Galdeano y ella lo afirmó:

Sí, pero es mi percepción, puede no ser la realidad.

Oriana, como siempre, tuvo la necesidad de intervenir, y dijo:

Y si no ella ya quería juntar las dos camas para que ocurriese, era obligatorio

Entonces, Jorge Javier, muy sembrado, le dijo a Marzoli:

Oriana hablando de infidelidades. ¿Tú le fuiste infiel a Tony Spina como todo el mundo sabe no?

La venezolana no sabía dónde meterse. Y es que el presentador tenía razón. Oriana y Tony se conocieron en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y cuando concursaron en ‘Supervivientes’ se destapó la infidelidad de ella.

Oriana,, ofendida, intentó defenderse:

Yo crezco como persona, aprendo de mis experiencias y mejoro en mi futuro. (A Yola) Es lo que debería hacer usted que me dobla la edad.

Lo he dicho toda la vida, uno aprende. Fue con 22 años un piquito de nada, usted cuantos tiene señora, cincuenta.

Yola, al borde de las lágrimas, dijo:

Yo si Cristian no hubiera dicho varias veces que ha intentado dejar a su pareja y que no estaba enamorado nunca me hubiera metido.