Carlota Corredera y Belén Esteban, destrozadas por la muerte del marido de Paz Padilla: “Es el día más triste de ‘Sálvame’”

Pensábamos que en ‘Sálvame’ iban a respetar a Paz Padilla en el momento más triste de su vida tras perder a su marido pero no. O casi. El 20 de de julio de 2020 el programa se centró en la tragedia rindiendo un homenaje a la presentadora que rozaba el morbo.

Antonio Juan Vidal, falleció este 19 de julio de 2020 a los 53 años tras una dura enfermedad, un cáncer que le fue diagnosticado hace un año.

La actriz y presentadora se casó con el abogado el 8 de octubre de 2016 en Zahara de los Atunes, Cádiz. Pero su historia se remonta a la adolescencia, la pareja se conoció cuando ella tenía 14 y él 17. Pero la vida les juntó años después, en 2012, cuando Paz Padilla se había separado del padre de su hija Anna, Albert Ferrer.

Esta terrible noticia llega tan solo unas semanas después de que falleciera la madre de la humorista. De momento nadie de la familia ni su círculo más cercano se han pronunciado al respecto. La colaboradora de programas como ‘Sálvame’ y actriz de ‘La que se avecina’ llevaba unos días alejada de la televisión y se había especulado sobre el motivo de su ausencia.

Antonio Juan Vidal llevaba unos meses apartado de la vida pública después de que le diagnosticaran un tumor cerebral, contra el que ha estado luchado durante todo este tiempo y que finalmente no ha logrado vencer.

Tras los múltiples mensajes de apoyo de muchos de sus compañeros de ‘Sálvame’, Paz Padilla se despidió de su marido el lunes 20 de julio de 2020 en un funeral celebrado en Cádiz y en el que la humorista estuvo rodeada de su familia y de algunos compañeros de ‘Sálvame’ como los directores Raúl Prieto y David Valldeperas, así como el colaborador Kiko Hernández.

Nada más arrancar ‘Sálvame’ de ese mismo lunes 20 de julio de 2020, el programa emitió un emotivo vídeo recordando la historia de amor entre Antonio y Paz Padilla.

Acto seguido, todos los colaboradores, con Carlota Corredera al fente, estaban de pie, muy serios.

Carlota leyó un guión, conteniendo las lágrimas como podía y mandando un fuerte abrazado de todo el equipo a Paz Padilla.

Tras la vuelta de publicidad, ya todos sentados, Carlota dijo:

Paz decidió el mantener todo este dolor con una discreción que nos llama la atención. Paz fue muy discreta. Me consta que incluso dentro de su núcleo más íntimo, hay mucha gente que no estaba al tanto de lo que estaba pasando su marido.

Jesús Manuel, amigo de Paz,, dijo:

Antonio murió el sábado y el domingo por la mañana me mandó un mensaje para decírmelo. El miércoles anterior recibí un mensaje tan bonito peor no supe interpretarlo en ese momento.

Kiko Matamoros, por su parte, dijo, refiriéndose al silencio de Paz, que:

Belén Esteban, por su parte, fue más contenida:

Yo, la verdad, es que… No me gusta hablar de estas cosas pero sólo puedo decir que a mí Paz Padilla me ha dado una lección, con lo que tenía encima y cómo ha venido a trabajar y como nadie lo había notado. Te mando el beso más grande que puedo. Lo que tenga que decirle se lo diré a ella.

Rafa Mora, muy afectado, dijo.

Me puse triste porque no he estado a la altura como compañero y como amigo porque no noté nada. Qué generosa y qué buena persona. A veces somos bastante egoístas y no te das cuenta de que el otro está mal.