Las polémicas (y miserables) reacciones en redes sociales a la muerte del marido de Paz Padilla y las primeras palabras de la presentadora

La muerte de Antonio Juan Vidal, marido de paz Padilla, ha supuesto un shock para el universo Mediaset. Han sido muchos los compañeros los que han querido dar el pésame a la presentadora aunque también ha habido algún inconsciente y desconsiderado que ha criticado a la humorista en redes sociales.

La muerte de Antonio Juan Vidal

Antonio Juan Vidal, falleció este 19 de julio de 2020 a los 53 años tras una dura enfermedad, un cáncer que le fue diagnosticado hace un año.

La actriz y presentadora se casó con el abogado el 8 de octubre de 2016 en Zahara de los Atunes, Cádiz. Pero su historia se remonta a la adolescencia, la pareja se conoció cuando ella tenía 14 y él 17. Pero la vida les juntó años después, en 2012, cuando Paz Padilla se había separado del padre de su hija Anna, Albert Ferrer.

Esta terrible noticia llega tan solo unas semanas después de que falleciera la madre de la humorista. De momento nadie de la familia ni su círculo más cercano se han pronunciado al respecto. La colaboradora de programas como ‘Sálvame’ y actriz de ‘La que se avecina’ llevaba unos días alejada de la televisión y se había especulado sobre el motivo de su ausencia.

Antonio Juan Vidal llevaba unos meses apartado de la vida pública después de que le diagnosticaran un tumor cerebral, contra el que ha estado luchado durante todo este tiempo y que finalmente no ha logrado vencer.

¿Cómo está Paz Padilla en estos terribles momentos?

Ese mismo 19 de julio de 2020, Lydia Lozano, completamente rota, entraba a través de una conexión telefónica en el programa ‘Socialité’, presentado por una María Patiño también destrozada por su compañera.

Lozano , sin parar de llorar, reveló parte de la conversación que ha tenido con Padilla.

Ella estaba preparada… Me he puesto a llorar porque no sabía qué decirle… y me ha dicho ‘Si tú lloras yo me pongo a llorar’…

Todos decíais que era muy aprensiva y ahora entendéis porque no quería volver a trabajar.

Nos ha engañado a todos (no le dijo a nadie por qué no iba a trabajar) y de una forma muy bonita

Sin embargo, la colaboradora de ‘Sálvame’ aseguró Paz se encuentra serena porque los últimos meses de vida de Antonio han sido «maravillosos»:

Ha sido un año muy duro y los últimos seis meses han sido maravillosos.

Las reacciones de los compañeros de Paz Padilla

Además de Lydia Loznao, María Patiño, desde ‘Socialité’ rompió a llorar, recordó al difunto y quiso destacar la profesionalidad de paz Padilla durante las últimas semanas, cuando la humorista fue a trabajar:

Lo recuerdo como un hombre sensible, discreto y profundamente enamorado de Paz- Recuerdo a Paz juguetona, divertida…como es ella, sin mostrar un ápice de tristeza.

María Teresa Campos, a través de una llamada telefónica con ‘Socialité’, ha reconocido que no tenía ni idea de la enfermedad:

Quisiera mandarle un abrazo porque nunca voy a olvidar lo que hizo cuando mi hija tuvo la enfermedad por primera vez. Qué año tan terrible para ella.

Otra que habló con María Patiño fue Chelo García Cortés, quien confesó que:

Estoy impactada y rota. No he hablado aún con ella. No sé qué decirla.

También para ‘Socialité’ habló la colaboradora de ‘Sálvame’, Anabel Pantoja:

Me lo ha contado y no me lo podía creer. Me duele en el alma… esto es tremendo. Lo que necesite voy a estar ahí siempre.

Ya en redes sociales, han sido muchos los compañeros de paz que han querido mandarle todo su apoyo y cariño a Paz Padilla.

Nunca imaginé lo que estaba viviendo Paz en silencio. Siempre recordaré como contó su segunda oportunidad con el amor de su vida : “Volver con Antonio después de años sepárados y abrazarle fue volver a casa”

Un abrazo enorme compañera. https://t.co/0z8epJLKFo — byGemaLopez (@gemaconga) July 19, 2020

Mi querida @pazpadilla , no me imagino lo duro que tiene que ser este momento… todo mi amor y cariño para ti y la familia. Te quiero compañera 😢♥️ — Edurne (@Edurnity) July 19, 2020

Ha muerto el marido de nuestra compañera Paz Padilla, Antonio Juan Vidal ❤

Mucho ánimo a toda la familia https://t.co/pBabUYk6ee — La que se avecina (@la_queseavecina) July 19, 2020

Ha muerto el marido de nuestra compañera Paz Padilla, Antonio Juan Vidal ❤

Mucho ánimo a toda la familia https://t.co/pBabUYk6ee — La que se avecina (@la_queseavecina) July 19, 2020

Un abrazo inmenso @pazpadilla ❤️ — Marta Flich (@martaflich) July 19, 2020

Querida @pazpadilla : desde la pena más absoluta, te envío mi dolor y mi cariño. — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) July 19, 2020

Ataques miserables a Paz Padilla

Un mes antes, cuando falleció Aless Lequio, el hijo de Ana Obregón y Añ4exandro Lequio, Paz Padilla fue muy criticada en redes sociales por decir, en ‘Sálvame’: “Que la muerte forma parte de la vida”, unas polémicas palabras que ahora cobran un sentido muy distinto.

Pero aún con todo, tras saberse la muerte de Antonio Juan Vidal, algunos han aprovechado para atacar a Paz Padilla en redes sociales.

A ver, espera, como fue que dijo Paz Padilla no hace mucho… «es una pérdida muy grande pero hay que verlo como algo natural porque hay que normalizar la muerte».

No me alegro de lo que le ha pasado, no. Pero esto se llama karma. — Miss Nothing (@Kuitta23) July 19, 2020