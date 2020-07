El motivo real por el que Alexia Rivas ya no aparece en Telecinco tras el ‘Merlos Place’

Alexia Rivas prometía ser uno de los personajes televisivos del año. Todo estaba preparado en Telecinco para ver nacer a una nueva estrella tras el escándalo del ‘Merlos Place’ pero no ha sido así. La reportera de ‘Socialité’ ya no ha vuelto no a su programa ni a la tele. ¿Por qué?

El caso ‘Merlos Place’

Alfonso Merlos, colaborador habitual de programas políticos y novio, desde hacía meses, de Marta López (exconcursante de ‘GH’), estaba, el 22 de abril de 2020, participando, vía Skype, en una tertulia moderada por Javier Negre para el canal ‘Estado de Alarma ’, cuando, de repente, se ‘coló’, por detrás una joven semidesnuda que no era Marta.

El Quilombo / Entrevista a Carla Calvo, la redactora de Periodista Digital que destapó el ‘affaire Merlos’

La ‘amante’ en cuestión resultó ser Alexia Rivas, reportera de ‘Socialité’, programa de fin de semana presentado por María Patiño.

Este escándalo fue un punto y aparte para Telecinco. En ‘Sálvame’ o ‘Viva la vida’ se olvidaron de hablar del coronavirus y se centraron en ese culebrón tan jugoso. Fue el primer tema que nos acercó a la nueva normalidad y que nos alegró el confinamiento.

Alexia Rivas, de baja

Tras mucho meditar, Alexia Rivas decidió, el jueves 30 de abril de 2020, abandonar su labor como redactora en ‘Socialité‘ (Telecinco) de forma provisional y por tiempo indefinido a causa del escándalo en el que se ha visto envuelta en los últimos días, el ‘Merlos Place’.

Además, anunció medidas legales contra ‘La fábrica de la tele’, productora de ‘Sálvame’ y del que era su programa, ‘Socialité’.

Desde entonces, tanto Rivas como Merlos han salido en alguna una revista y a él le echaron del colegio de abogados como jefe de prensa.

Pero de ser el tema del que hablaba todo el mundo, pasó, en pocas semanas, a interesarle a nadie. Y Alexia, que prometía ser la nueva estrella de Telecinco, cayó en el olvido.

¿Por qué no regresa Alexia a ‘Socialité’?

La baja de Alexia ha terminado, podría haber vuelto como reportera a ‘Socialité’ pero sin embargo no ha sido así.

Según ha desvelado la periodista Beatriz Cortázar en el programa Es la mañana, de esRadio.