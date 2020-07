Paz Padilla llama a sus compañeros de ‘Sálvame’ tras morir su marido: “Ella no se ha sentido querida por nosotros»”

En ‘Sálvame’ siguen explotando la tragedia de su presentadora, Paz Padilla, tras perder a su marido. El martes 21 de julio de 2020, algunos de sus compañeros confesaron haber hablado horas antes con ella y lo que se reveló fue sorprendente.

Antonio Juan Vidal, falleció este 19 de julio de 2020 a los 53 años tras una dura enfermedad, un cáncer que le fue diagnosticado hace un año.

La actriz y presentadora se casó con el abogado el 8 de octubre de 2016 en Zahara de los Atunes, Cádiz. Pero su historia se remonta a la adolescencia, la pareja se conoció cuando ella tenía 14 y él 17. Pero la vida les juntó años después, en 2012, cuando Paz Padilla se había separado del padre de su hija Anna, Albert Ferrer.

Esta terrible noticia llega tan solo unas semanas después de que falleciera la madre de la humorista. De momento nadie de la familia ni su círculo más cercano se han pronunciado al respecto. La colaboradora de programas como ‘Sálvame’ y actriz de ‘La que se avecina’ llevaba unos días alejada de la televisión y se había especulado sobre el motivo de su ausencia.

Antonio Juan Vidal llevaba unos meses apartado de la vida pública después de que le diagnosticaran un tumor cerebral, contra el que ha estado luchado durante todo este tiempo y que finalmente no ha logrado vencer.

Tras los múltiples mensajes de apoyo de muchos de sus compañeros de ‘Sálvame’, Paz Padilla se despidió de su marido el lunes 20 de julio de 2020 en un funeral celebrado en Cádiz y en el que la humorista estuvo rodeada de su familia y de algunos compañeros de ‘Sálvame’ como los directores Raúl Prieto y David Valldeperas, así como el colaborador Kiko Hernández.

Ese mismo día, en ‘Sálvame’ le dedicaron gran parte de la tarde a rendirle homenaje a su compañera en estos momentos tan difíciles.

Al día siguiente en ‘Sálvame’ volvieron a hablar de Paz Padilla, recordaron cómo había sido el funeral, hablaron con uno de los asistentes al acto, David Valladeras, y volvieron a deshacerse en halagos para con la presentadora (¿Era necesario incidir tanto en un drama para, al final, querer subir la audiencia?).

Ni un momento dado, Carlota Corredera, muy afectada, comentó que la noche anterior habló con Paz Padilla:

No voy a contar lo que hablamos pero sí que estuvimos hablando mucho tiempo y me dijo que mucha gente que la quiere la había llamado ese día para decirle el homenaje tan bonito que le habíamos hecho a Antonio en ‘Sálvame’. Nosotros lo hicimos para que un día, cuando ella pueda, Paz pueda verlo con cariño. Me llamó para darme las gracias.

Pero lo más sorprendente llegó cuando María Patiño confesó que también había hablado con Paz, el domingo por la noche:

Me dijo que había visto ‘Socialité’ (programa que presenta Patiño y ese día se dedicó a hablar de la muerte del marido de Paz Padilla) , me dio las gracias y me sorprendió porque Paz no sabía el cariño que la teníamos. De verdad que me sorprendió porque creo que ella no se ha sentido querida por sus compañeros.