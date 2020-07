Isa Pantoja hace estallar Telecinco: bronca brutal con Cristina Tárrega, insultos a su prima Anabel y planes de boda

Isa Pantoja llevaba mucho sin dar de qué hablar pero el 22 de julio de 2020 fue su día. Primero dio una exclusiva insultando a su prima Anabel Pantoja y luego, en ‘El programa del verano’ habló de sus planes de boda con Asraf y se enfrentó con su compañera Cristina Tárrega. Casi nada…

Ese miércoles 22 de julio de 2020, la revista Lecturas publicó una exclusiva con Isa Pantoja en la que, además de enseñar su nueva casa, se ‘ganaba el pan’ como ha hecho siempre: criticando a alguien de su familia.

Como ahora Chabelita se lleva bien con su madre y con su hermano, el ha tocado el turno a su prima Anabel, quien siempre la ha defendido lealmente en ‘Sálvame’.

Dos meses antes, salió a la luz un vídeo de Anabel Pantoja en Instagram en la que se la veía visiblemente afectada por el alcohol, cantando y tratando mal a su novio.

Anabel pidió disculpas públicas y en ‘Sálvame’ se cebaron bastante con ella pero ya pasó. O no.

En la exclusiva para Lecturas, Chabelita hizo referencia al vídeo de su prima y dijo:

Yo ahora doy menos problemas que Anabel. Mi madre me ha exigido más a mí que a ella. Mi madre quiere más para mi, quiere que estudie y tenga negocios.

Cuando mi madre vio el vídeo se enfadó peor si lo llego hacer yo me crucifica porque soy su hija.

Cuando vi el vídeo de mi prima no pensé ella, pensé en su novio.

Esto es una bofetada sin manos en toda regla, tanto a Anabel como a su madre. Es querer hacer daño sin necesidad pero claro, si Chabelita no critica a alguien o crea una polémica, no tiene valor para revista alguna.

Más tarde, en ‘sálvame’, Anabel apareció, muy afectada para responder a su prima

No me encuentro bien. Yo siempre he estado con ella, a su lado.